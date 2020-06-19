iPhone 12'nin Qualcomm X60 5G Modemle Geleceği Söyleniyor

Apple’ın eylül ayında tanıtması beklenen yeni nesil iPhone serisi hakkındaki söylentilere bir yenisi daha eklendi. Bugün ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Apple'ın çip ortağı TSMC, 2020'de piyasaya sürülecek olan yeni iPhone'larda kullanılmak üzere A14 yongaları ve Snapdragon X60 modemlerinin üretimlerine bu ay başlayacak.

Geçtiğimiz hafta sizlerle aktardığımız bir haberde, Apple'ın A serisi yongalarını üreten Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) firmasının 3nm yonga üretim işlemine başlamak için kolları sıvadığını paylaşmıştık. Bugün, DigiTimes tarafından aktarılan bilgiler ise TSMC’nin bu sene piyasaya çıkacak yeni nesil iPhone'lar için çip üretimine haziran ayı içinde başlayacağını gösteriyor.

Habere göre Tayvan merkezli şirket, Apple tarafından tasarlanan A14 yongalarının ve Qualcomm X60 5G modemlerinin üretimine çok kısa bir zamanda başlamaya hazırlanıyor. Endüstri kaynaklarına dayandırılarak yapılan haberde, her iki çipin de bu ay 5nm mimarisi üzerine inşa edileceği belirtiliyor.

"TSMC, iPhone 12'de kullanılacak çiplerin üretimine bu ay içinde başlayacak"

5nm süreci ile geliştirilecek olan Qualcomm X60 modemler, X55'e kıyasla daha yüksek güç verimliliği sağlayacak, ancak daha küçük bir alan kaplayacak. Bu da akıllı telefon üreticilerine tasarım anlamında önemli bir özgürlük sağlayacak. Ayrıca X60 ile donatılan akıllı telefonlar, internet hızını maksimum seviyeye çıkarmak için hem mmWave hem de 6GHz bantlarından verileri aynı anda toplayabilecek.

Daha önceki haberler, Apple'ın test ve üretim için yeterli zamana ihtiyacı olmadığı için, Qualcomm X60 modemlerini 2020 yerine 2021 iPhone'lar için düşündüğü yönündeydi. Öte yandan Qualcomm, X60'a sahip 5G’li akıllı telefonların 2021'in başlarında piyasaya sürülmesinin beklendiğini söylemişti.

Qualcomm, X60'a sahip 5G’li akıllı telefonların 2021'in başlarında satışa çıkmasını bekliyor

Apple’ın Tayvan’daki tedarik zincirleri ile yakın ilişkileri olan DigiTimes, buna karşın genellikle yanlış bilgiler verdiği için sağlam bir referans noktası olarak kabul edilmiyor. Dolayısıyla, söz konusu iddialara şüphe ile yaklaşmakta fayda var.