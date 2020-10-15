iPhone 12 Pro'nun Fiyatı Vatan Bilgisayar'da Ortaya Çıktı

Apple’ın yeni tanıttığı ve Türkiye fiyatını açıklamadığı iPhone 12 Pro, son derece abartılı olan 23.600 TL’lik fiyatıyla Vatan Bilgisayar’da ön siparişe açıldı. Telefon satışa çıktıktan kısa süre sonra stoklar tükendi.

Apple, salı günü düzenlediği lansmanda iPhone 12 akıllı telefon ailesini tanıttı. Bu telefonlar arasında 6,1 inç boyuta sahip iPhone 12 Pro, 999 dolar fiyat etiketiyle duyuruldu. Şu anda ülkemizde kaç TL’den satışa sunulacağı bilinmeyen telefon, Türkiye’nin en büyük teknoloji mağazalarından Vatan Bilgisayar’da kısa süreli de olsa ön siparişe açıldı. iPhone 12 Pro’nun ön siparişe açılması son derece normal bir durum olsa da buradaki asıl nokta telefonun fiyatı oldu.

Vatan Bilgisayar PR çalışması mı yaptı?

Vatan Bilgisayar’da 23.600 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açılan ve çok kısa sürede tükenen akıllı telefon için Ekşi Sözlük’te entry açıldı. iPhone 12 Pro 128 GB modeli için listelenen bu fiyatın ve çok kısa sürede tükenmiş olmasının Vatan Bilgisayar’ın yaptığı bir reklam çalışması olduğu düşünülüyor. Muhtemelen az sayıda telefonu stoklara ekleyen şirket, fahiş fiyatıyla dikkat çeken telefonun sayfasına çok sayıda kullanıcıyı çekti. Bu anlık kullanıcı ise telefon çıkış yaptıktan sonra Vatan Bilgisayar’ın Google’da üst sıralarda yer almasını sağlayacak. Şu anda bile Vatan Bilgisayar’ın iPhone 12 Pro sayfasında anlık 3868 kişi bulunuyor. Bu da başarılı bir PR çalışması gerçekleştiğini gösteriyor.

iPhone 12 Pro kaç TL olacak?

Apple’ın iPhone 12 Pro Max’ten sonra en pahalı telefonu olan iPhone 12 Pro, yurtdışında 999 dolardan satılıyor. Vergiler de eklendiğinde ise karşımıza 13.600 TL’lik bir fiyat çıkıyor. Bu fiyatlar belki 15.000 TL bandına çıkabilir, ancak 23.600 TL gibi bir fiyat gerçek dışı görünüyor. Yine de şu anda iPhone 12 Pro ile ilgili fiyat bilgisi gelen tek yer Vatan Bilgisayar oldu. Peki sizce iPhone 12 Pro gerçekten bu fiyatlarla satışa sunulur mu? Bir telefona bu kadar para verir miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.