İnternetten alışveriş imkanlarına bir yenisi ekleyen uygulamalardan ClickMeLive, bugün teknolojik ürün kategorisinde düzenleyeceği 2 saatlik canlı yayınla, piyasa fiyatlarından daha uyguna satışlar yapacak.
Her 5 dakikada 1 ürün satışı olacak şekilde planlanan canlı yayın 21.00 - 23.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Eğer Android telefon kullanıyorsanız buraya, iPhone kullanıyorsanız buraya tıklayıp ClickMeLive uygulamasını indirebilir, yayına katılıp satılan uygun fiyatlı ürünlere siz de sahip olabilirsiniz. ClickMeLive tarafından aldığımız bilgiye göre stok sınırı da bulunuyor, haberinizi olsun.
ClickMeLive Techno Night canlı yayınında hangi ürünler satılacak?
- Xiaomi Onemoon Air Fryer OA5 1500W Yağsız Fritöz
- Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3,5 L Fritöz
- Tcl Breeva A1C Filtrasyon Sistemli Hava Temizleyici
- Energy stem Urban 1 True Wireless Kulakiçi Kulaklık
- Sony Playstation 5 Dualsense Controller P55 Kol
- Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro
- Roborock S5 Max Vacuum Cleaner
- Viomi V5 Pro Robot Süpürge
- Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro.
- Viomi Robot Vacuum S9 $9-Automatic Dirt Disposal
- Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player
- Philips Azur GC4909/60 3000 W Buharlı Ütü
- Oculus Quest 2 All-In-One Vr Sanal Gerçeklik Gözlüğü
- Apple iPhone 11 64 GB
- Apple iPhone 13 128 GB
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 GB 8 GB RAM
- Realme C21Y 64 GB 4 GB Ram
- Xiaomi Redmi 9c 64 GB
- Oukitel C21 64 GB
- Sony Playstation 5 Oyun Konsolu
Önemli Not: ClickMeLive ekibi, ürünlerin piyasa fiyatlarını ve mevcut en uygun satış rakamlarını belirleyip indirimleri buna göre uygulayarak piyasa fiyatlarının altında satış yapabiliyor. Uygulamanın öne çıkan, en önemli özelliklerinden birisi de ciddi rekabetçi fiyatların belirlenmesi. Bu sebeple sadece teknolojik ürün için değil, uygulama içerisindeki diğer kategorilerdeki yayınları da takip edebilir, çok fazla ürüne normalden daha ucuza erişebilirsiniz.
ClickMeLive Techno Night yayınına nasıl katılabilirsiniz?
- Adım #1: Uygulamayı indirin
- Adım #2: Saat 21:00’de uygulamayı açın,
- Adım #3: Canlı yayını açın ve sıkı takip edin.