Video alışveriş uygulaması ClickMeLive, bu akşam saat 21.00 - 23.00 saatleri arasında düzenlenecek canlı yayın sırasında her 5 dakikada bir indirimli fiyatlara sahip teknolojik ürünler satacak. Satışa çıkacak ürünler arasında iPhone 13 ve PlayStation 5 de yer alıyor.

İnternetten alışveriş imkanlarına bir yenisi ekleyen uygulamalardan ClickMeLive, bugün teknolojik ürün kategorisinde düzenleyeceği 2 saatlik canlı yayınla, piyasa fiyatlarından daha uyguna satışlar yapacak.

Her 5 dakikada 1 ürün satışı olacak şekilde planlanan canlı yayın 21.00 - 23.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Eğer Android telefon kullanıyorsanız buraya, iPhone kullanıyorsanız buraya tıklayıp ClickMeLive uygulamasını indirebilir, yayına katılıp satılan uygun fiyatlı ürünlere siz de sahip olabilirsiniz. ClickMeLive tarafından aldığımız bilgiye göre stok sınırı da bulunuyor, haberinizi olsun.

ClickMeLive Techno Night canlı yayınında hangi ürünler satılacak?

Xiaomi Onemoon Air Fryer OA5 1500W Yağsız Fritöz

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3,5 L Fritöz

Tcl Breeva A1C Filtrasyon Sistemli Hava Temizleyici

Energy stem Urban 1 True Wireless Kulakiçi Kulaklık

Sony Playstation 5 Dualsense Controller P55 Kol

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro

Roborock S5 Max Vacuum Cleaner

Viomi V5 Pro Robot Süpürge

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro.

Viomi Robot Vacuum S9 $9-Automatic Dirt Disposal

Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player

Philips Azur GC4909/60 3000 W Buharlı Ütü

Oculus Quest 2 All-In-One Vr Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Apple iPhone 11 64 GB

Apple iPhone 13 128 GB

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 GB 8 GB RAM

Realme C21Y 64 GB 4 GB Ram

Xiaomi Redmi 9c 64 GB

Oukitel C21 64 GB

Sony Playstation 5 Oyun Konsolu

Önemli Not: ClickMeLive ekibi, ürünlerin piyasa fiyatlarını ve mevcut en uygun satış rakamlarını belirleyip indirimleri buna göre uygulayarak piyasa fiyatlarının altında satış yapabiliyor. Uygulamanın öne çıkan, en önemli özelliklerinden birisi de ciddi rekabetçi fiyatların belirlenmesi. Bu sebeple sadece teknolojik ürün için değil, uygulama içerisindeki diğer kategorilerdeki yayınları da takip edebilir, çok fazla ürüne normalden daha ucuza erişebilirsiniz.

ClickMeLive Techno Night yayınına nasıl katılabilirsiniz?