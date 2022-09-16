iPhone 13'ten iPhone 14'e Geçmeye Gerek Var mı?

Geçtiğimiz yıl özellikle de devrim niteliğindeki kamerasıyla ses getiren iPhone 13 ailesi, bu yıl karşımıza çıkan iPhone 14 ailesinin yanında kullanıcılar için sönük kaldı. Peki aralarında gerçekten dikkate değecek bir fark var mı?

Apple’ın merakla beklenen iPhone 14 ailesi, 7 eylül tarihinde tanıtıldı ve genel anlamda konuşacak olursak birbirinden işlevsel özelliklerle karşımıza çıktı. Bunların arasında hem kullanıcıların gündelik kullanımlarını iyileştirecek olanlar hem de ne kadar işlevsel olduğunu zamanla göreceğimiz Dinamik Ada gibi çeşitli özellikler bulunuyor.

Apple her yıl bu gibi özelliklerle geldiğinde ise hâlihazırda iPhone kullanan kişiler, yeni tanıtılan cihaza geçip geçmemek konusunda kararsız kalabiliyor. Apple da yeni iPhone’ların bir kısmıyla kullanıcıları üzüp diğer kısmıyla sevindirince kafa karışıklığı daha da çoğalıyor. Biz de buna açıklık getireceğiz.

Şimdilik pro modellerini kenara bırakalım. iPhone 13 ile 14 arasında ne fark var?

Farkı anlamayanlar için sağdaki iPhone 14

Bu iki model arasındaki farkı gündelik kullanıcıları bir kenara bırakın, profesyonellerin bile anlaması zor. Bu bağlamda iPhone 14, sanki öylece diğerlerinin yanında dursun diye çıkarılmış bir cihaza benziyor. iPhone 13 yerine 14 aldığınızda Apple size daha iyi bir işlemci mi sunuyor? Hayır. Daha iyi bir ekran mı sunuyor? Ona da cevabımız hayır.

Güncel olarak iPhone 13 27.999, 14 ise 30.999 TL fiyat etiketine sahip. Peki neye fark ödüyoruz? (Ya da ödeyemiyoruz…)

iPhone 13 yerine 14 aldığınızda ekranda hiçbir fark görmeyeceksiniz. Her yönüyle ölçüsünden parlaklığına tamamen aynı OLED ekran sizi karşılayacak. Arka tarafa bakacaksınız, orada da bir fark yok. Tasarım ve ekran teknolojisi tamamen aynı.

Kameralar aynı görünüyor olabilir ama kalitesi farklıdır diye düşünmüş olabilirsiniz. Ama yok, onlar da aynı. Sadece iPhone 14’te Deep Fusion teknolojisinin gelişmiş hâli olan Photonic Engine var. Fotoğrafı farklı ayarlarda çekip bunları yapay zekayla en iyi şekilde birleştiren bu teknoloji, iki model arasındaki ilk fark oldu. Aynı teknoloji ön kamerada da bulunuyor.

İlk farkı bulduğumuza göre kendimize bir yıldız takabiliriz:

Video tarafında durum ne?

iPhone 13’te yeni tanıtılan hareket modu bulunmuyor. Bu modla telefon, sarsılmaları en aza indirerek sabit kayıtlar alınmasını sağlıyor. Bunun dışında kameralardaki önemli (!) farklara da değinmek lazım. iPhone 14’ün ana kamerasında f/1.5 diyafram açıklığı görülürken iPhone 13’te bu değer f/1.6.

Ek olarak iPhone 14’ün sinematik modunda 4K 30 FPS HDR görüntüler alabilirken iPhone 13’te 1080p kalitede 30 FPS kayıtlar alabiliyorsunuz. Özellikle bu gelişmeye ihtiyacınız varsa ya da bunu bekleyenlerdenseniz, bir tık seviye atlamış bir kamera sizleri karşılamış olacak. Ama onun dışında gündelik kullanıcı için hâlâ bu iki telefon aynı.

Dışarıdan aynı görünüyor olabilirler ama donanıma geldiğimizde asıl fark ortaya çıkıyor demek isterdik…

Ama hayır, iPhone 13 ve iPhone 14 aynı işlemciyle çalışıyor. A15 Bionic olarak bildiğimiz bu işlemcide Apple, iPhone 14 için geliştirmeler yaptığını söylemişti. Ne peki bu gelişme?

6 çekirdekli CPU aynı, olduğu yerde duruyor. Asıl fark, 4 çekirdekli grafik işlem birimi yerine 5 çekirdekli olanın kullanılması.

Apple’ı kötülemiyoruz, aynı zamanda hayranı da değiliz. Bunlar bu sene önümüze sunulanlar:

Ama Pro modellerine baktığınızda mühendislerin asıl nereye odaklandığı açığa çıkıyor:

Öncelikle Always-on-Display özelliği iPhone 14 Pro modelleriyle birlikte Apple dünyasına girmiş oldu. Yine 14 Pro’da bulunan Dinamik Ada isimli özellik de çentiği olduğu yerden alıyor ve kullandığınız uygulamalara göre şekilden şekle sokuyor. Kullanıcı deneyimini iyi etkileyecek gibi görünse de üzerine yapılan tartışmalar sürüyor.

Android tarafında 108 gibi yüksek MP değerlerine alışıkken Apple'ın bunu düşük değerlerde tutmasına alışmıştık. Fakat iPhone 14 Pro’yla birlikte ana kamerada 48 MP’lik bir değer bizleri karşıladı. 13 Pro’da ise bu değer 12 MP’di.

Ekran kısmında ise parlaklık farkı var:

iPhone 13 Pro, en fazla 1200 nit parlaklık verebilirken -ki bu oldukça fazla- iPhone 14 Pro, dışarıda 2000 nit değerine kadar çıkabiliyor. Bu bağlamda hissedilir bir fark olduğunu belirtmek gerek.

Güç konusunda atlanan seviyeyi burada görüyoruz:

iPhone 13 Pro’da, iPhone 14’te olduğu gibi A15 Bionic var. Fakat 14 Pro’ya geçtiğinizde A16 Bionic sizleri karşılayacak. Peki telefonu sosyal medya ve iletişim için kullanan, bunun yanında ufak tefek oyunlar oynayıp internette gezinen kullanıcı bu değişimi hissedecek mi? Elbette hayır.

Bunun dışında baz modelde olduğu gibi hareket modu, photonic engine gibi teknolojiler 13 Pro’da yok fakat özellikle bunlara ihtiyaç duyanların sayısı çok az.

Bu kişiler için de zaten fiyat konusu normalde olacağı kadar önemli olmuyor çünkü yaptıkları işe bir yatırım olarak sayıyorlar. Tıpkı teknoloji editörlerinin yeni cihazları sürekli test etmek durumunda olması gibi. Sorumuz da bu açıklamalarla cevaplanmış oldu. Eğer gündelik bir kullanıcıysanız iPhone 13’ten 14’e geçmenize gerek yok. Dahası, gündelik kullanımda iPhone 11 bile 120Hz ekran tazeleme hızının eksikliği dışında farkı hissettirmeyecektir. Siz de düşüncelerinizi hem Apple hayranlığından hem de Apple nefretinden uzak olması şartıyla yorumlarda belirtebilirsiniz.

iPhone 14'ün çıktığı fiyata değip değmeyeceğine baktık: