Mark Gurman, iPhone 15 Pro'nun titanyum çerçeveye ait olacağını açıkladı. Bu iddianın gerçekleşmesi, Pro modelde fiyat artışlarına yol açacak. Gurman'a göre iPhone 15 Pro'da binlerce liraya denk gelen zam ile karşılaşacağız.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi telefonu iPhone 15 Pro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın iPhone 15 Pro serisinde titanyum çerçeveye geçiş yapacağını iddia etti. Bu iddia gerçek olursa, iPhone 15 Pro'da doğal olarak fiyat artışları bekleyebiliriz.

Aslına bakacak olursak iPhone 15 Pro ile ilgili titanyum çerçeve iddiaları, son bir yıllık süreçte zaman zaman duyduğumuz bir şeydi. Meseleyi Gurman'ın dile getirmiş olması, olasılığı yükseltmiş durumda. Apple'ın paslanmaz çelikten titanyum tercih etmesi, iPhone 15 Pro'nun bir önceki nesilden daha dayanıklı ve daha hafif olmasını sağlayacak. Gurman, Apple'ın bu tasarım değişikliğini daha ince çerçevelerle destekleyeceğini söylüyor.

Titanyum kasa, binlerce lira zamma yol açabilir!

*Konsept tasarım.

Mark Gurman, titanyum kasanın maliyetleri artıracağını ve Apple'ın bunu fiyatlara yansıtmaktan geri kalmayacağını söylüyor. Hatta iddialara göre iPhone 15 Pro Max'te, 200 dolara varan fiyat artışı göreceğiz. Fiyat artışlarının Türkiye'yi etkileyeceğini de kesin olarak söyleyebilriz.

Mark Gurman'ın diğer iddialarına göre iPhone 15 serisinin standart modellerinde de Dynamic Island göreceğiz. Gurman, Apple'ın bu değişiklikle düz modeller ile Pro modeller arasındaki farkı kapatmaya çalışacağını söylüyor. Bu arada; deneyimli Apple analistine göre yeni nesil Apple Watch'un işlemcisi son dönemlerdeki en ciddi performans artışına ev sahipliği yapacak. Eğer bu gerçek olursa, akıllı saat cephesinde 2020'den sonra ilk kez önemli bir iyileştirme ile karşılaşacağız.