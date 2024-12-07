iPhone 17 Air hakkında ortaya atılan yeni bir iddiaya göre iPhone 16 Pro'dan 2mm daha ince yani bugüne kadarki en ince iPhone modeli olacak telefon, tek bir kameraya sahip olacak.

Tanıtılmasına yaklaşık 10 aylık bir süre olmasına rağmen iPhone 17 serisi ile ilgili neredeyse her gün yeni bir sızıntı ortaya çıkıyor. Son olarak Bloomberg'ün deneyimli ve güvenilir kaynaklara sahip teknoloji editörü Mark Gurman, "Plus" iPhone modelinin yerini alacak iPhone 17 Air hakkında yakın zamanda ortaya çıkan söylentileri destekleyen bir iddia ortaya attı.

Gurman'a göre inceliği ve hafifliği ile öne çıkacak iPhone 17 Air, iPhone 16 Pro'dan 2mm daha ince olacak. iPhone 16 Pro'nun 8,25mm kalınlığa sahip olduğunu düşünürsek iPhone 17 Air'in 6,25mm civarında bir kalınlıkla geleceğini söyleyebiliriz. Bu, iPhone 17 Air'in bugüne kadarki en ince iPhone olacağı anlamına geliyor. Şu anda bu rekor 6,9mm ile iPhone 6'da bulunuyor.

Daha ince olmanın bedeli: Tek kameralı iPhone 17 Air

Söylentilere göre Apple, cihazı bu kadar ince hale getirebilmek için Qualcomm'un mevcut modemlerinden daha küçük boyutta olacak kendi 5G modemini kullanacak. Ayrıca iPhone 17 Air, tek kameralı bir telefon olacak. Tabii burada aklımıza şu soru takılıyor: Kaç kişi daha ince bir iPhone için telefoto kamerası olmayan bir modeli tercih eder?

Yine söylentilere göre Apple, iPhone 17 Air'da işlemci, RAM, batarya ya da ekran kalitesinden ödün vermeden cihazı inceltecek. Dürüst olmak gerekirse batarya kapasitesini düşürmeden cihazı ciddi şekilde inceltmek, ısınma sorunlarını beraberinde getirebilir. Daha önce Samsung, batarya yoğunluğunu aşırı artırmanın cezasını Galaxy Note7 modelinde fazlasıyla çekmişti ancak batarya teknolojisi o günden bu yana ciddi şekilde geliştiğinden ön yargılı olmayalım.