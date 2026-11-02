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Samsung, Ekranı Çatlayan iPhone Duo ile Dalga Geçti: İşte O Reklamlar!

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iPhone Duo’da patlak veren ekran çatlağı krizini fırsat bilen Samsung, Apple ile dalga geçti.

Samsung, Ekranı Çatlayan iPhone Duo ile Dalga Geçti: İşte O Reklamlar!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, ciddi bir ekran sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Birçok kullanıcı, ilk günden telefonun iç ekranında çatlama problemi yaşadığını bildirmişti.

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Apple’ın en büyük rakibi olan Samsung da bu fırsatı kaçırmadı. Öyle ki Güney Koreli teknoloji devi, iPhone Duo modellerinde yaşanan bu ekran problemiyle Kanada’da dalga geçti.

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Samsung, Ekranı Çatlayan iPhone Duo ile Dalga Geçti: İşte O Reklamlar!
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Samsung, iPhone Duo ile böyle dalga geçti

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Samsung, iPhone Duo kullanıcılarını hedef alan gerilla reklam hamlesini doğrudan sokaklara taşıdı. Güney Koreli teknoloji devi; Toronto ve Vancouver başta olmak üzere Kanada’nın büyük şehir merkezlerine devasa dijital reklam panoları monte edilmiş mobil kamyonlar gönderdi. Panolarda rakip firmanın en yeni katlanabilir modelinde baş gösteren ekran çatlağı skandallarıyla açıkça dalga geçildi.

Kamyonlardaki dijital ekranlarda yer alan görsel tasarım, son günlerde sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılan ve iPhone Duo modeline özgü ekran ayrılma/kırılma desenini birebir andıran çatlak figürleriyle donatıldı. Bu görselin yanına ise doğrudan manidar bir slogan eklendi: “Katlama işi mi? Bir sekiz nesildir biliyoruz bu işi.”

Samsung, sokaklardaki dev panolarla sınırlı kalmayıp ekran hasarı korkusu yaşayan tüketicileri doğrudan kendi safına davet ediyor. Şirket, reklamlarda sekiz nesil boyunca menteşe dayanıklılığını ve tasarımını sürekli geliştirdiğini vurguladığı yeni Galaxy Z Fold 8 modeline geçiş çağrısında bulundu.

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