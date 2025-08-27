Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Apple'ın 9 Eylül'de tanıtacağı iPhone 17 serisinde kullanacağı işlemciler belli oldu.

Apple, 9 Eylül’de düzenleyeceği dev lansmanda dört farklı iPhone 17 modeliyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni telefonlarla birlikte A19 ve A19 Pro olmak üzere iki farklı yeni işlemcisini de tanıtması bekleniyor. Peki serideki hangi modelde hangi işlemci yer alacak?

Bu yeni işlemciler, TSMC’nin en gelişmiş 3nm “N3P” üretim sürecinde hazırlanıyor ve seleflerine kıyasla hem performans hem de enerji verimliliği konusunda küçük ama önemli iyileştirmeler sunuyor ancak işler biraz karışık çünkü her iPhone 17 modeli aynı işlemciyi taşımayacak. Hatta sızıntılara göre standart model iPhone 17 A19 işlemcisine bile sahip olmayabilir.

iPhone 17 serisi işlemcileri neler olacak?

Model Beklenen İşlemci iPhone 17 A18 (5 çekirdekli GPU) iPhone 17 Air A19 veya A19 Pro (5 çekirdekli GPU) iPhone 17 Pro A19 Pro (6 çekirdekli GPU) iPhone 17 Pro Max A19 Pro (6 çekirdekli GPU)

En güçlü işlemci olan A19 Pro, bu yıl da Pro serisi telefonlar olan iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’te kullanılacak. Ayrıca ultra ince tasarımıyla dikkat çekecek iPhone 17 Air modelinin de A19 Pro'yla geleceği ama daha az GPU çekirdeğine sahip olacağı söyleniyor.

Elbette bunlar şimdilik sızıntılardan ibaret ve gerçek olup olmadığını öğrenmek için 9 Eylül'ü beklememiz gerekecek ancak eğer sızıntılar doğruysa ve standart model eski işlemci A18 ile gelirse kuvvetle muhtemel Apple'ın satışları bu yıl çok daha fazla Pro serisi üzerinde yoğunlaşacak.