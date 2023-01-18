Dolar kurunun yükselmesiyle iPhone fiyatları da seneler içinde kendisini katladı. Peki, iPhone fiyatları son 10 yılda asgari ücrete kıyasla ne kadar arttı? Bu sorunun cevabını, tablo ve grafiklerle somut olarak verdik.

Türk Lirası’nın son yıllarda yaşadığı ve günümüzde de devam eden değer kaybı, her türlü üründe fiyatların artmasına neden oldu. Doların artmasıyla birlikte özellikle büyük oranda dışa bağlı olduğumuz teknolojik ürünlerde fiyatlar biz ‘ütopik seviyelere ulaştı’ dedikçe bizi daha da yanıltmayı başardı ve önüne herhangi bir sınır koymadan artma yolunda devam etti.

Bu artışı en somut bir şekilde görebildiğimiz ürünler, akıllı telefonlar oldu. Apple gibi fiyatını genel oranda sabit tutan bir şirketin telefonları dahi ülkemizde bir anda 10 bin TL'ye yakın artışlar gördü. Peki, yaşanan bu artışlar asgari ücretle kıyaslandırıldığında ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? iPhone fiyatı, yıllar içinde asgari ücrete göre nasıl bir değişim gösterdi? Sizler için bu soruların cevabını net bir şekilde verdik. 2023 fiyatları için Apple'ın 17 Ocak Salı günü yaptığı zammı da hesaba kattık.

iPhone fiyatları, son 10 yılda asgari ücrete göre nasıl değişti?

Standart modeller:

*A ynı sene içinde tanıtılan iPhone SE veya iPhone XR gibi telefon modellerine bu tabloda yer verilmedi. Ayrıca 2019 yılında tanıtılan iPhone 11'in 2018 yılında tanıtılan iPhone Xs'ten ucuz olmasının nedeninin, Apple'ın isimlendirmede değişiklik yaprak 2019 yılından itibaren ortanca modeli iPhone 11 yerine iPhone 11 Pro olarak adlandırmasından, en uygun fiyatlı modeli ise iPhone 11R yerine iPhone 11 olarak adlandırmasından kaynaklandığını belirtelim.

**Yeni iPhone modeli eylül ayında tanıtılacak, bu oran yalnızca güncel asgari ücret ve mevcut en yeni iPhone modelini kapsıyor. Apple'ın olası bir zam kararı sonrasında bu oran değişiklik gösterebilir.

Tüm fiyatlar, cihazların lansman fiyatları baz alınarak hesaplanmıştır. Sadece 2023 yılında iPhone 14 için 17 Ocak 2023'te uygulanan zam hesaba katılmıştır.

En üst düzey modeller:

*Yeni iPhone modeli eylül ayında tanıtılacak, bu oran yalnızca güncel asgari ücret ve mevcut en yeni iPhone modelini kapsıyor. Apple'ın olası bir zam kararı sonrasında bu oran değişiklik gösterebilir.

Tüm fiyatlar, cihazların lansman fiyatları baz alınarak hesaplanmıştır. Sadece 2023 yılında iPhone 14 Pro Max için 17 Ocak 2023'te uygulanan zam hesaba katılmıştır.

iPhone serilerinin en yüksek modellerine baktığımız durumdaysa yıllar arasında büyük oynamalar görüyoruz. Bunun nedeniyse hem kurdaki yükseliş, hem de Apple’ın serilerinde artık daha yüksek donanımlı ve haliyle daha yüksek fiyatlı modellere yer vermeye başlamasıydı.

Peki önümüzdeki yıl durum nasıl olacak?

Önümüzdeki yıl durum nasıl olacak sorusunun cevabını vermek, ekonominin şu anki durumu nedeniyle pek de mümkün olmayabilir. Ancak bu noktada hatırlatmak istediğimiz önemli bir nokta bulunuyor: Apple, iPhone 14 serisiyle birlikte tüm iPhone modellerinin fiyatına da zam yapmıştı. Dolayısıyla önümüzdeki yıl bu yıla göre daha yüksek iPhone fiyatlarıyla karşılaşmamız oldukça muhtemel.