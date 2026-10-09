iPhone 18 Pro'da Can Sıkan Hata: Kullanıcılar Değişim İstiyor, Apple İse...

iPhone 18 Pro'daki Face ID sorunu, iOS 27.0.1 güncellemesine rağmen bazı kullanıcılarda sürüyor. Apple ise güncelleme yapan kullanıcıların cihaz değişimi ve iade taleplerini kabul etmiyor.

iPhone 18 Pro'daki Face ID hatası, telefonun aniden donup yeniden başlamasına neden oluyor. Sistem kayıtlarında "panic-full" adıyla görünen bu sorun yüzünden bazı kullanıcılar, cihazlarını değiştirmek için Apple servislerine başvuruyor.

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Apple, iOS 27.0.1 güncellemesiyle hatayı giderdiğini açıklasa da bazı kullanıcılar aynı sorunla karşılaşmaya devam ediyor. Üstelik güncelleme yapanların cihaz değişimi veya iade talepleri de karşılanmıyor. Yani telefonundaki sorun düzelmeyen kullanıcılar, mevcut cihazlarıyla baş başa kalıyor.

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Face ID kullanırken telefon neden çöküyor?

Sorun, özellikle bankacılık uygulamaları gibi Face ID ile kimlik doğrulaması yapılan ekranlarda ortaya çıkıyor. Yüz tanıma işlemi sırasında ekran donuyor, ardından telefon kendini yeniden başlatıyor. Apple, çökme sorununun donanımdan değil, yazılımdan kaynaklandığını belirtiyor.

Güncelleme yapanlara cihaz değişimi yok

Tamindir'in aktardığına göre sorunun ilk günlerinde Güney Kore'de yaklaşık 1.500 telefon yenisiyle değiştirilmiş. Ancak iOS 27.0.1 güncellemesiyle sorunu düzelen cihazlar için artık değişim veya iade yapılmıyor.

Ne var ki güncelleme herkeste aynı sonucu vermiş değil. Bazı iPhone 18 Pro sahipleri, şarj sırasında veya video izlerken telefonlarının kapanıp yeniden başladığını söylüyor. Apple hatanın yazılımdan kaynaklandığını belirtse de sorun yaşamaya devam eden kullanıcılar için şimdilik kesin bir çözüm görünmüyor.