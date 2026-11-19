Apple, iPhone’un 20. yılına özel hazırladığı iPhone 20 Pro’da yeniden titanyum kullanabilir.

Apple, iPhone 17 Pro ve 18 Pro’da soğutma performansını artırmak için alüminyum gövdeyi tercih etti. Bu değişiklik, titanyumu dayanıklılığı için seven kullanıcıların pek hoşuna gitmemişti. Erken mühendislik prototiplerine dayandırılan sızıntılara bakacak olursak Apple, iPhone 20 Pro’da titanyuma dönmeyi değerlendiriyor.

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Sızıntılarda tarif edilen telefon, ince yapısıyla iPhone Air’i andırıyor ama hatları daha yuvarlak. Ön yüzdeyse farkı cam yaratıyor. Camın dört kenardan kıvrılması, ekrana karşıdan bakıldığında çerçeveyi neredeyse görünmez kılabilir.

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Pro modellerinde alüminyum iki nesille sınırlı kalabilir

Apple, iPhone 17 Pro’da buhar odalı soğutmaya geçerken gövde malzemesini de değiştirmişti. İkisi birlikte çalışıyor. Buhar odası, işlemcinin ürettiği ısıyı daha geniş bir alana yayıyor. Isıyı iyi ileten alüminyum gövde de bu ısının dışarı aktarılmasına yardımcı oluyor.

Eğer iddialar doğru çıkarsa Apple, iPhone 20 Pro’da yeniden titanyuma dönecek. Böylece iPhone 17 Pro ve 18 Pro, bu dönüşten önceki son alüminyum gövdeli Pro modelleri olacak.

Ekranlar büyüyebilir, cam dört kenardan kıvrılabilir

Bloomberg’den Mark Gurman’ın da sözünü ettiği tasarımda ekran camı, dört kenarda da ince bir bandın etrafından kıvrılıyor. Çerçeve tamamen ortadan kalkmıyor ama karşıdan bakıldığında telefonun ön yüzü neredeyse tek parça gibi görünüyor.

Ekran boyutları da değişebilir. Sızıntılara göre iPhone 20 Pro’nun ekranı 6,41 inç, Pro Max’inki ise 6,96 inç olabilir. Serinin 2027 sonbaharında tanıtılması bekleniyor.