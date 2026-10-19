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Apple, iPhone Duo’nun Batarya Kapasitesini İlk Kez Açıkladı!

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Yeni satışa çıkan katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo’nun batarya kapasitesi ilk kez açıklandı.

Apple, iPhone Duo’nun Batarya Kapasitesini İlk Kez Açıkladı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, geçtiğimiz günlerde resmen satışa çıkmıştı. Türkiye’de 230 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla satılan modele ilgi o kadar büyüktü ki kısa sürede stoklar tükendi, teslimatlar Ocak 2027’ye kadar sarktı.

iPhone Duo modelinin çoğu özelliği eylülde gerçekleştirilen lansmanda açıklanmıştı. Ancak batarya konusu tam detaylandırılmamıştı. Yalnızca pil ömrü, saat olarak paylaşılmıştı. Şimdi ise Apple, telefonun batarya kapasitesini açıkladı.

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Apple, iPhone Duo’nun Batarya Kapasitesini İlk Kez Açıkladı!
ipg

4.883 mAh’lik bataryası var

ipg

Apple, cuma günü iPhone Duo için resmi bir Avrupa Birliği enerji etiketi belgesi yayımladı. Yayımlanan bu resmi ürün bilgi dokümanı, cihazın toplamda 4.883 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceğini açıkça ortaya koydu.

Yayınlanan bu belge, daha önce teknoloji kulislerine sızan ve cihazın iki ayrı pil hücresine sahip olduğunu öne süren iddiaları da tamamen doğrulamış oldu. Sızdırılan belgelerde iPhone Duo’nun 2.962 mAh ve 1.921 mAh olmak üzere iki farklı batarya hücresine sahip olduğu ve bunların toplamda 4.883 mAh değerine ulaştığı belirtilmişti. AB’nin resmi enerji etiketi sayesinde bu teknik detay spekülasyon olmaktan çıkıp kesinleşmiş bir veri hâline geldi.

Açıklanan 4.883 mAh’lik batarya değerinin Apple ekosisteminde tam olarak nereye oturduğunu anlamak için mevcut Pro serisi modelleriyle kıyaslayalım. iPhone 18 Pro modelinde 4.288 mAh kapasiteli bir batarya var. Serinin en tepe modeli olan eSIM odaklı iPhone 18 Pro Max ise 5.567 mAh kapasiteli daha büyük bir batarya görüyoruz. Bu veriler ışığında değerlendirildiğinde iPhone Duo, batarya hacmi açısından iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max modellerinin tam ortasında bir konumda yer alıyor.

Süre bakımından da pil ömründen bahsedelim. Apple’ın yaptığı paylaşımlara göre katlanabilir telefon, iç ekran kullanımında 31 saate kadar video oynatma, dış ekran kullanımında ise 44 saate kadar video oynatma sunabiliyor.

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