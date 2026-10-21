Apple, satışa çıkar çıkmaz tükenen iPhone Duo hakkında stok krizini çözecek bir hamle yaptı. Satış adetlerine sınırlama getirildi.

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo, geçtiğimiz hafta resmen satışa çıkmıştı. Türkiye’de 230 bin TL’lik fiyata sahip olan telefon, kısa sürede dünya çapında tükenmişti. Hatta teslimatların 2027 yılına kadar sarktığı bile görülmüştü.

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Şimdi ise Apple’dan iPhone Duo’ya olan talebi kontrol altına almak için yepyeni bir hamle geldi. Stokların hızla tükenmesini fırsat bilen karaborsacılar, cihazı toplu halde satın alarak fahiş fiyatlarla yeniden satma yarışına girmişti. Şirket de işte bu yüzden bir hamle yaptı.

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Maksimum 2 adet iPhone Duo alınabiliyor

Yaşanan stok krizinin önüne geçmek isteyen teknoloji devi, çareyi sipariş kotası koymakta buldu ve müşteri başına en fazla 2 adet iPhone Duo satın alınabilmesine izin veren kısıtlamayı devreye soktu. Ön sipariş adedine getirilen bu kural şimdilik ABD, Birleşik Krallık, Japonya ve İspanya'daki Apple Store platformlarında resmen doğrulandı ancak uygulamanın dünya genelindeki tüm pazarları kapsadığı düşünülüyor.

Nitekim iPhone Duo karaborsacıları şimdiden eBay gibi ilan sitelerinde boy göstermeye başlamış. Hatta satılan fiyatların liste fiyatının iki katına kadar çıkabildiği bile görülüyor. Apple da hem stok krizini çözmek hem de karaborsacılıkla mücadele etmek amacıyla böyle bir hamleye yöneldi.