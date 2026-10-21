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Apple’dan Stokları Tükenen iPhone Duo Hakkında Kritik Hamle: İsteyen İstediği Kadar Alamayacak!

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Apple, satışa çıkar çıkmaz tükenen iPhone Duo hakkında stok krizini çözecek bir hamle yaptı. Satış adetlerine sınırlama getirildi.

Apple’dan Stokları Tükenen iPhone Duo Hakkında Kritik Hamle: İsteyen İstediği Kadar Alamayacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo, geçtiğimiz hafta resmen satışa çıkmıştı. Türkiye’de 230 bin TL’lik fiyata sahip olan telefon, kısa sürede dünya çapında tükenmişti. Hatta teslimatların 2027 yılına kadar sarktığı bile görülmüştü.

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Şimdi ise Apple’dan iPhone Duo’ya olan talebi kontrol altına almak için yepyeni bir hamle geldi. Stokların hızla tükenmesini fırsat bilen karaborsacılar, cihazı toplu halde satın alarak fahiş fiyatlarla yeniden satma yarışına girmişti. Şirket de işte bu yüzden bir hamle yaptı.

İçerikten Görseller

Apple’dan Stokları Tükenen iPhone Duo Hakkında Kritik Hamle: İsteyen İstediği Kadar Alamayacak!
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Maksimum 2 adet iPhone Duo alınabiliyor

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Yaşanan stok krizinin önüne geçmek isteyen teknoloji devi, çareyi sipariş kotası koymakta buldu ve müşteri başına en fazla 2 adet iPhone Duo satın alınabilmesine izin veren kısıtlamayı devreye soktu. Ön sipariş adedine getirilen bu kural şimdilik ABD, Birleşik Krallık, Japonya ve İspanya'daki Apple Store platformlarında resmen doğrulandı ancak uygulamanın dünya genelindeki tüm pazarları kapsadığı düşünülüyor.

Nitekim iPhone Duo karaborsacıları şimdiden eBay gibi ilan sitelerinde boy göstermeye başlamış. Hatta satılan fiyatların liste fiyatının iki katına kadar çıkabildiği bile görülüyor. Apple da hem stok krizini çözmek hem de karaborsacılıkla mücadele etmek amacıyla böyle bir hamleye yöneldi.

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