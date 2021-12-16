Etkinleştirme sunucuları aktif olmadığında karşınıza çıkan ‘iPhone Etkin Değil’ sorunu oldukça can sıkıcıdır çünkü bu sorun devam ettikçe cihaz kullanılamaz. SIM kart ya da GSM operatörü kaynaklı olarak da oluşabilen ‘iPhone Etkin Değil’ sorunu nedir, nasıl çözülür gelin tüm detaylarıyla inceleyelim.

Apple çoğu zaman cihazların sorun çıkarmaması için elinden geleni yapar ve kullanıcıların karşılaştıkları sorunları hızla çözmelerini hedefler. Ancak bir ‘iPhone Etkin Değil’ sorunu var ki başınıza geldiği zaman epey canınız sıkılır. Çünkü ‘iPhone Etkin Değil’ sorunu ile karşılaştığınız zaman cihazı kullanamazsınız ve çözüm yöntemlerinin bazıları için epey uğraşmanız gerekir.

Merak etmeyin, ‘iPhone Etkin Değil’ sorunu çözümsüz değil ama biraz uğraşmanız gerekeceğini söylemeliyiz. Cihaz parolası art arda yanlış girildiği zaman, SIM kart ya da GSM operatörü kaynaklı olarak bu sorun karşınıza çıkabilir. Temel nedeni ise etkinleştirme sunucularının aktif olarak çalışmamasıdır. Gelin ‘iPhone Etkin Değil’ sorunu nasıl çözülür yakından inceleyelim ve uygulayabileceğiniz yöntemleri görelim.

‘iPhone Etkin Değil’ sorunu nedir?

Apple Destek sayfasında ‘iPhone Etkin Değil’ sorunun nedeni olarak etkinleştirme sunucularının kullanılmaması ve SIM kart kaynaklı sorunlar gösteriliyor. Bazı iPhone kullanıcıları art arda yanlış cihaz parolası girdikten sonra da ‘iPhone Etkin Değil’ sorunu ile karşılaştıklarını söylüyorlar. Sorunun nedenine bağlı olarak uygulayabileceğiniz bazı çözüm yöntemleri var.

‘iPhone Etkin Değil’ sorunu nasıl çözülür?

Yöntem #1: SIM kartınızı kontrol edin.

SIM kartınızı kontrol edin. Yöntem #2: GSM operatörünüzle iletişime geçin.

GSM operatörünüzle iletişime geçin. Yöntem #3: Cihazı yeniden başlatın.

Cihazı yeniden başlatın. Yöntem #4: Etkin bir Wi-Fi ağına bağlandığınızdan emin olun.

Etkin bir Wi-Fi ağına bağlandığınızdan emin olun. Yöntem #5: iTunes ile yeniden etkinleştirme yapın.

iTunes ile yeniden etkinleştirme yapın. Yöntem #6: iPhone kurtarma modunu kullanın.

Yöntem #1: SIM kartınızı kontrol edin:

‘iPhone Etkin Değil’ sorunu çoğu zaman SIM kart kaynaklı olarak ortaya çıkar. SIM kartın cihazınıza uyumlu olduğundan emin olun. Kartı çıkarın, üzerinde olabilecek tozu ve kiri temizleyerek yeniden takın. Sorun devam ediyorsa SIM kartın çalıştığından emin olmak için farklı telefonlara takarak deneyebilirsiniz.

Yöntem #2: GSM operatörünüzle iletişime geçin:

Eğer yeni bir hat aldıysanız ya da hattınızı yeni bir GSM operatörüne taşıdıysanız ‘iPhone Etkin Değil’ sorunu ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda GSM operatörünüzle iletişime geçin. Uzaktan müdahale ile sorunun kaynaklarından bazıları çözülebilir.

Yöntem #3: Cihazı yeniden başlatın:

Sorun yaşadığınız cihazı kapatıp açmak, basit ama etkili çözüm yöntemlerinden biridir. Cihazı kapatın ve bir süre kapalı tutun. Bu sırada SIM kartınızı ve kart yuvasını kontrol edin. Daha sonra SIM kartı takarak cihazı çalıştırın. Çoğu zaman bu işlem ‘iPhone Etkin Değil’ sorununu ortadan kaldırır.

Yöntem #4: Etkin bir Wi-Fi ağına bağlandığınızdan emin olun:

‘iPhone Etkin Değil’ sorununa bazen cihazın bağlı olduğu Wi-Fi ağı da neden olabilir. Yeterince güçlü bir bağlantı sunmayan Wi-Fi ağları, iPhone etkinleştirmesini engelleyebilir. Eğer uzaktaysanız modeminize yaklaşın ya da daha güçlü olduğunu düşündüğünüz, güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanın.

Yöntem #5: iTunes ile etkinleştirme yapın:

Adım #1: En güncel iTunes sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

En güncel iTunes sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Adım #2: iPhone’unuzu USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın.

iPhone’unuzu USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın. Adım #3: iTunes’u açın ve kendi cihazınızı seçin.

iTunes’u açın ve kendi cihazınızı seçin. Adım #4: Bir süre bekleyin.

Bir süre bekleyin. Adım #5: "Yeni Olarak Ayarla" ya da "Yedekten Geri Yükle" yazısını görüyorsunuz iPhone etkinleştirilmiş demektir.

"Yeni Olarak Ayarla" ya da "Yedekten Geri Yükle" yazısını görüyorsunuz iPhone etkinleştirilmiş demektir. Adım #6: SIM kart uyarısı alıyorsanız GSM operatörünüzle iletişime geçin.

SIM kart uyarısı alıyorsanız GSM operatörünüzle iletişime geçin. Adım #7: Farklı bir hata alıyorsanız iPhone kurtarma modunu kullanın.

Çoğu durumda iPhone’unuzu bilgisayarınıza bağlayarak iTunes üzerinden etkinleştirme yöntemi işe yarayacaktır. Ancak "Etkinleştirme bilgilerinin geçerli olmadığını" ya da "etkinleştirme bilgilerinin aygıttan alınamadığını" görüyorsanız son çözüm olarak iPhone kurtarma modunu kullanmalısınız.

Yöntem #6: iPhone kurtarma modunu kullanın:

Adım #1: En güncel iTunes sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

En güncel iTunes sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Adım #2: iPhone’unuzu USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın.

iPhone’unuzu USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın. Adım #3: Sesi Aç düğmesine basın.

Sesi Aç düğmesine basın. Adım #4: Sesi Kıs düğmesine basın.

Sesi Kıs düğmesine basın. Adım #5: Yan düğmeye basın ve kurtarma modu ekranı açılana kadar basılı tutun. iPhone 7 için Sesi Kıs ve Yan düğme, iPhone 6 ve öncesi için Yan düğme ve ana ekran düğmesini basılı tutun.

Yan düğmeye basın ve kurtarma modu ekranı açılana kadar basılı tutun. Adım #6: iTunes’u açın ve kendi cihazınızı seçin.

iTunes’u açın ve kendi cihazınızı seçin. Adım #7: Güncelle butonuna tıklayın.

Güncelle butonuna tıklayın. Adım #8: Verileriniz silinmeden yazılım yeniden yüklenecek.

Verileriniz silinmeden yazılım yeniden yüklenecek. Adım #9: Eğer işlem 15 dakikadan uzun sürdüyse ya da cihaz kurtarma modundan çıktıysa adımları baştan uygulayın.

Eğer işlem 15 dakikadan uzun sürdüyse ya da cihaz kurtarma modundan çıktıysa adımları baştan uygulayın. Adım #10: İşlem tamam.

iPhone kurtarma modunu kullanmak ‘iPhone Etkin Değil’ sorunu için uygulayabileceğiniz en etkili yöntemdir. iTunes, verilerinizi silmeden yazılımı yeniden yüklemeye çalışır ancak olası veri kayıplarını göz önünde bulundurmalısınız. Eğer bu bile sorunu çözmediyse Apple Destek ile iletişime geçmelisiniz.

iPhone’ları kullanılamaz hale getiren ‘iPhone Etkin Değil’ sorunu nedir, nasıl çözülür sorularını yanıtladık ve uygulayabileceğiniz çözüm yöntemlerinden bahsettik. Bu tür sorunların her an karşınıza çıkabileceğiniz unutmayın ve verilerinizi kaybetmemek için sık sık yedekleyin.