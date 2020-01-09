iPhone’da FaceTime Nasıl Kapatılır? (+MacOS ve iPad)

iPhone(iOS), iPad ve macOS modellerinde FaceTime görüntülü görüşme uygulamasını nasıl kapıtalacağını biliyor musunuz? Aslında oldukça basit olan işlemlerle, saniyeler içerisinde uygulamayı kapatabilir veya çıkış yapabilirsiniz.

Facetime ile görüntülü görüşme yaparak dünyanın diğer ucundaki sevdiklerimizle bile çok rahat bir şekilde görüşebiliyoruz. Bir dönem meydana gelen güvenlik açığı nedeniyle iPhone(iOS), iPad ve macOS kullanıcılarının FaceTime uygulamasını kapatması gerekmişti. İşte tam da bu noktada aslında birçok kullanıcının bu işlemi nasıl yapacağını bilmediği ortaya çıkmıştı.

FaceTime üzerinden yapılan görüşmeler normal çağrılara göre daha kaliteli oluyor. Görüntülü görüşme özelliğinin yanına bir de kaliteli ses eklenince, bu onu daha da çekici hale getiriyor. Ancak yine de, yukarıda bahsettiğimiz tarzdaki acil durumlarda veya cihazınızı satarken FaceTime uygulamasını kapatmanız gerekebilir. Bunun için iPhone, iPad ve macOS cihazlarında farklı yollar uygulanıyor.

iPhone(iOS) ve iPad FaceTime nasıl kapatılır?

Ayarlar’ı açın,

Çıkan listeden FaceTime’a girin,

FaceTime’ın karşısında bulunan yeşil durum çubuğuna dokunarak kapatabilirsiniz,

Eğer açmak isterseniz tekrar aynı yolu izleyebilirsiniz.

iPhone ve iPad kullanıcıları FaceTime’ı yukarıda yer alan maddelerdeki adımları izleyerek kapatabilirler. FaceTime uygulamasını kapatmanın veya açmanın herhangi bir ücreti bulunmuyor. Sadece Apple kullanıcıları arasında ücretsiz mesajlaşmanızı sağlayan iMassage uygulamasının bir kereye mahsus çok düşük bir ücreti oluyor. Bunun dışında FaceTime’ı dilediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz.

macOS FaceTime nasıl kapatılır?

Mac’teki FaceTime uygulamasını açın,

Tercihler seçeneğine dokunun ve ardından Ayarlar’a girin,

Son olarak Çıkış Yap seçeneğine dokunun.

Yeniden giriş yapmak için Apple kullanıcı adı ve şifrenizle uygulamaya girebilirsiniz.

Mac kullanıcıları yukarıdaki adımları takip ederek görüntülü görüşme uygulamasını kapatabilir. Bunun dışında uygulamayı komple kapatmadan sadece bildirimleri ve aramaları da kapatabilirsiniz. Bunu yapmak için uygulamaya giriş yaptıktan sonra FaceTime’ı kapat seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır. O andan itibaren hiçbir bildirimi almayacaksınız ve çağrılar yanıtsız kalacak.

Her zaman sorulan çok genel bir soru: FaceTime’da görüntülü görüşme ücretli mi?

Bu sorunun çok sık sorulmasının nedeni ise FaceTime'in eskiden internet gereksinimi duymayan bir özellik olması, dünya 3G'li görüşmelere yeni yeni alışırken iPhone'lara getirilmesiydi. Daha sonra Apple, operatörlerin ısrarı üzerine özelliği internete bağlı bir hale getirdi.

Yaşanan bu değişim nedeniyle bazı Apple kullanıcılarında iPhone, iPad ve Mac cihazlarında görüntülü görüşme yapmanın ücretli olduğu konusunda bir yanılgı var. FaceTime üzerinden yapacağınız tüm görüşmeler internet paketiniz ile karşılanıyor, eğer hattınıza tanımlı bir internet paketiz varsa ya da Wi-Fi'a bağlıysanız, herhangi bir ek ücretlendirmesi bulunmuyor.