Katlanabilir iPhone'un şimdiye kadarki en net fotoğrafları ortaya çıktı.

Apple’ın her yıl gerçekleştirdiği iPhone lansmanı, tüm dünyanın takip ettiği en büyük teknoloji etkinliklerinden biri oluyor. Şirket, önceki senelerde olduğu gibi 2026’da da yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtacak. Ancak bu sene öncekilerden çok büyük bir fark göreceğiz.

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Öyle ki iPhone 18 Pro modellerinin yanı sıra etkinlikte yıllardır beklenen ilk katlanabilir iPhone modeli de resmen duyurulacak. iPhone Ultra ismini alacak bu telefon hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı görmüştük. Şimdi ise tasarımına dair önemli bir gelişme yaşandı.

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Katlanabilir iPhone böyle gözükecek

Teknoloji sektörü hakkında paylaşımlarıyla tanınan Sonny Dickinson, katlanabilir iPhone modellerinin maketlerini paylaştı. Bu görüntüler, iPhone Ultra’nın şimdiye kadarki en net fotoğrafları olarak nitelendiriliyor.

Görsellerden de görülebileceği üzere beklendiği gibi yeni telefon normal yatay katlanabilir telefonların aksine geniş ekranlı bir tasarımla gelecek. Arka tarafında yan yana yerleştirilen ikili kamera kurulumu bulunacak. 4:3 en boy oranına sahip olacak cihazın 7,8 inç iç OLED ekrana ve 5,5 inç dış ekrana sahip olması bekleniyor.

iPad mini’lerden biraz daha küçük olacak katlanabilir iPhone, ultra ince 4**,5 mm’lik tasarımla** gelecek. Titanyum çerçeve, Face ID yerine Touch ID sistemi, A20 çip, C2 modem de diğer beklenen özellikler arasında.