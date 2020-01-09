Android, Ocak 2020 Güvenlik Yamasını Yayınlandı

Google, Android cihazlarda keşfedilen toplamda 40 açığı kapatan yeni güvenlik yamasını kullanıcılara yollamaya başladı. Bununla birlikte Pixel cihazları için de ayrı bir güncelleme yayınlandı.

Google, Android işletim sistemi için Ocak 2020 Android güvenlik yamasını yayınladı. Yeni güncellemeyle birlikte Google, Android yapısında, medya sisteminde, çekirdek bileşenlerinde ve Qualcomm bileşenlerinde bulunan toplamda 40 güvenlik açığının önüne geçti.

Ocak 2020 güvenlik yamasının kapattığı en büyük açıklardan birisi Android yapısında keşfedilen bir açıktı. Bu açık sayesinde zararlı bir yazılım kendine ek izinler verebiliyordu. Böylece zararlı yazılımı kullanan kişinin bilgileri kendisi farkında olmadan ele geçirilebiliyordu.

Yeni güvenlik yamasının kapattığı bir diğer büyük açık ise medya yapısında bulunuyordu. Bu açık sayesinde uzaktan erişim sağlamaya çalışan bir kişi amacına uygun olarak yazdığı bir kodu dosya aracılığıyla telefona yükleyebiliyordu.

Google, Android için Ocak 2020 güvenlik yamasının yanı sıra Pixel cihazları için de ayrı bir güncelleme yayınladı. Ocak 2020 için Pixel güncellemesi ismiyle yayınlanan yeni güncelleme, çekirdek ve Qualcomm bileşenlerindeki toplam 37 açığı kapattı.

Pixel cihazları için yayınlanan yeni Android güncellemesi bulunan açıkları kapatmanın yanı sıra arayüzdeki ekran sorunlarını da çözüme kavuşturdu. Bununla birlikte belli erişim noktalarında meydana gelen Wi-Fi sorunu ve Android 10 açılırken yaşanan takılma sorunu da çözüme kavuşturuldu.

Google’ın Pixel cihazları için yayınladığı güncelleme Pixel 2, Pixel 2XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 ve Pixel 4 XL cihazları tarafından destekleniyor. Yeni güncelleme Pixel 2 ve Pixel 2 XL kullanıcılarının Wi-Fi bağlantı sorunlarını çözdü ve Pixel 3a ve Pixel 3a XL cihazlarının Kamera uygulamasında video ve ses kaydetme becerisini artırdı.

Ocak 2020 Android güvenlik yaması ve Pixel güncellemesi, tüm Android 10 kullanan Pixel cihazlarına gönderildi. Kullanıcılar, önümüzdeki günlerde bu güncellemeyi Ocak 2020 OTA (Over-the-Air) güncellemesiyle birlikte alacaklar.