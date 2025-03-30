iPhone ile çekilen fotoğraflar, biz istemesek dâhi otomatik olarak düzenleniyor. Peki bu neden oluyor ve nasıl kapatabiliriz?

iPhone’unuzla çektiğiniz fotoğrafın bir anda renginin değiştiğini, keskinleştiğini, garip bir şekilde düzenlendiğini fark etmiş miydiniz?

Bunun için Apple, iki makine öğrenimi özelliğini kullanıyor. Söz konusu özellikleri yakından görelim.

Apple, fotoğraf düzenleme için iki tane makine öğrenimi özelliğine başvuruyor.

İlki, 2018 yılında çıkan akıllı HDR. Akıllı HDR ile fotoğrafların vurgusu artırılıyor, gölgeler daha doğal görünümlü hâle getiriliyor.

İkinci makine öğrenimi özelliği ise 2019 yılında çıkarılan “Deep Fusion”. Deep Fusion’ın amacı ise doku ayrıntılarını düzenleyerek fotoğrafı piksel piksel işlemek. Tek bir fotoğraf çekmek için telefon anında dokuz kare fotoğraf alıyor ve uzun bir pozlamanın ardından en iyisini seçerek size gösteriyor.

Peki bu özellikler gerekli mi?

Aslında her zaman değil. Bir manzara fotoğrafı çekmiyorsanız, makine öğrenimi özelliklerini kullanmanıza pek de gerek yok. Özellikle kendinizi çektiğiniz fotoğraflarda, fotoğrafları aşırı işlenmiş gösteriyor.

Nasıl kapatılır?

Deep Fusion’ı, Ayarlar > Kamera > Çerçeve dışı çekilen fotoğraflar adımlarını izleyerek kapatabilirsiniz.

Akıllı HDR’ı ise Ayarlar > Kamera > Akıllı HDR adımlarından kapatabilirsiniz.

Başka bir yöntem ise fotoğrafları seri çekim modunda çekmek. Ancak daha sonra, 1 fotoğrafı tutup diğerlerini silmeyi unutmayın ki telefonunuzda yer kaplamasın.

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