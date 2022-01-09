iPhone SE 3’ün Tanıtılacağı Tarih Sızdırıldı

Akıllı telefon sektöründe birçok öncülüğe adım atan Apple’ın, yeni telefonu iPhone SE 3’ün çıkış tarihi ile ilgili yeni bir bilgi sızdırıldı. İddialara göre Apple, birkaç ay içinde yeni telefon modelini tanıtacak.

Apple’ın geçtiğimiz yılın Eylül ayında piyasaya çıkardığı yeni amiral gemisi iPhone 13, birçok kullanıcı tarafından ilgiyle karşılandı. Bir önceki seriye göre pek çok yenilikle donatılan modelin ardından kullanıcılar, iPhone SE 3’ün piyasaya çıkması beklemeye başladı.

iPhone 13’ün satışa sunulmasıyla teknoloji meraklıları Apple’ın Special Edition (SE) serisinin 3. Nesil modeli iPhone SE 3’ün çıkmasını beklemeye başladı. Şirket tarafından çıkış tarihi hakkında hala bilgi verilmese de yakın zamanda raflarda yerini alması bekleniyor.

iPhone SE 3 ne zaman çıkacak?

Yeni yılın gelmesiyle Apple’ın yeni modeli iPhone SE 3’ün piyasaya çıkmasına kısa bir zaman kaldı. Apple tarafından çok fazla resmi açıklamalar yapılmasa da son zamanlarda pek çok bilgi sızdırılıyor. Tasarımından, teknik özelliklerine, fiyatına kadar birçok iddia vardı. Şimdi ise ortaya birkaç ay sonra satışa çıkacağına dair iddialar atıldı.

Apple’ın uygun fiyatıyla öne çıkan telefon serisi iPhone SE’nin son modelinin tanıtılmasına az kaldı.. Daha önce iPhone SE 3’ün 2022’nin ilk çeyreğinde çıkacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Şimdi de Bloomberg yazarlarından Mark Gurman, yeni serinin Mart ve Nisan aylarında tanıtılacağını iddia etti. Gurman, Apple’ın yakın zamanda bir sanal etkinlik düzenleyerek iPhone SE 3 modelini tanıtması beklediğini açıkladı.

Şimdiye kadar sızdırılan görüntülerle iPhone 8’e benzetilen telefon hakkında tahmin edilen teknik özelliklerine bakıldığında 12 MP+12 MP arka kamera ve 12 MP ön kamerası öne çıkıyor. Yine benzer iddialara göre 5G destekli olacak yeni telefon modeli, Apple’ın şimdiye kadarki en ucuz telefonu olacak.