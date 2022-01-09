15 Yıl Önce Bugün Çıkan iPhone'un Tarihsel Gelişimi

Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Jobs, bundan tam 15 yıl önce ilk iPhone’u tanıttı. Kısa sürede elde ettiği başarıyla şirketin bugünkü konumunda olmasını sağlayan iPhone'ların 15 gelişimini maddeler halinde sıraladık.

İster iPhone kullanıcısı olun ister olmayın, akıllı telefon endüstrisinde iPhone'ların yeri konusunda hemfikirizdir. Steve Jobs ilk iPhone’un tanıtımında, “iPhone, diğer tüm cep telefonlarından beş yıl ileride olan devrim niteliğinde ve büyülü bir üründür” demişti. Apple'ın bugünlerde ulaştığı başarılara bakıldığında Jobs’un hiç de haksız olmadığını söyleyebiliriz.

​Steve Jobs bundan tam 15 yıl önce bugün en büyük ürünü olan iPhone’un ilk modelini tanıtmıştı. 9 Ocak 2007’de piyasaya çıkan iPhone 1, Apple’ın 15 yıl içinde 3 trilyon dolarlık şirket değerine ulaşmasını sağladı. iPhone’un kullanıcılarla buluştuğu 2007'den bu zamana kadar geçen 15 yılın sonunda, 15 maddeyle iPhone ve dolayısıyla Apple’ın gelişimine bakalım.

Apple'ın son 15 yıllık gelişimi: