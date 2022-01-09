15 Yıl Önce Bugün Çıkan iPhone'un Tarihsel Gelişimi

İster iPhone kullanıcısı olun ister olmayın, akıllı telefon endüstrisinde iPhone'ların yeri konusunda hemfikirizdir. Steve Jobs ilk iPhone’un tanıtımında, “iPhone, diğer tüm cep telefonlarından beş yıl ileride olan devrim niteliğinde ve büyülü bir üründür” demişti. Apple'ın bugünlerde ulaştığı başarılara bakıldığında Jobs’un hiç de haksız olmadığını söyleyebiliriz.
Steve Jobs bundan tam 15 yıl önce bugün en büyük ürünü olan iPhone’un ilk modelini tanıtmıştı. 9 Ocak 2007’de piyasaya çıkan iPhone 1, Apple’ın 15 yıl içinde 3 trilyon dolarlık şirket değerine ulaşmasını sağladı. iPhone’un kullanıcılarla buluştuğu 2007'den bu zamana kadar geçen 15 yılın sonunda, 15 maddeyle iPhone ve dolayısıyla Apple’ın gelişimine bakalım.
Apple'ın son 15 yıllık gelişimi:
- Apple, 9 Ocak 2007’de ilk iPhone’u piyasaya çıkardıktan 74 gün sonra 10 Eylül 2007’de milyonuncu iPhone’ununu sattı.
- iPhone’un ilk kez tanıtıldığı 2007 yılında Apple’ın tüm hisselerinin değeri 174.03. milyar dolardı. Aradan geçen 15 yılın ardından şirket, piyasa değerini 3 trilyona ulaştırarak sektörün öncüsü haline geldi.
- İlk iPhone modeli, gümüş renkli alüminyum kaplamalıydı. Şirketin çıkarmış olduğu son amiral gemisi iPhone 13 ile bu çeşitlilik oldukça geliştirildi renk çeşitliliği 5'e yükseldi.
- İlk iPhone’un satış fiyatı 499 dolardı ve 4 GB depolama alanına sahip oluyordu. Ekstra bellek ihtiyacında 100 dolar karşılığında 8 GB depolama satın alınabiliyordu. Apple’ın çıkardığı son telefon modeli iPhone 13 Pro Max ise yaklaşık 1700 dolarlık bir etiketle alıcılarını bekliyor. Ekstra bellek ihtiyacında ise 256 GB ek depolama alanı 1000 dolar karşılığında sağlanabiliyor.
- Apple, ilk iPhone’u piyasaya çıkardığında Instagram, Uber, TikTok, Twitch, Snapchat, Lyft, DoorDash, Tinder, Slack, Lime, Postmates, Venmo ve Pinterest gibi günümüzdeki birçok popüler sosyal medya uygulaması yoktu.
- iPhone 1’de herhangi bir metin kopyalanıp yapıştırılamıyordu. 2009 yılında tanıtılan iPhone OS 3’e kadar 2 ıl boyunca bu özellik eklenmedi.
- İlk iPhone modelinde Takvim, Kamera, Saat, Kişiler, iPod, Haritalar (Google Haritalar), Mesajlar, Notlar, Telefon, Fotoğraflar, Safari, Hisse Senetleri, Sesli Notlar, Hava Durumu ve YouTube olmak üzere yalnıcaz 15 uygulama vardı.
- İlk iPhone’un yalnızca bir tane kamerası vardı ve arkada yer alıyordu. iPhone 13 Pro'nun ise arkasında üç, önünde bir kamerayla toplamda dört kamera bulunuyor.
- iPhone 1’de video kaydetmek mümkün değildi. Şirketin son teknolojiyle donatılan modeli 13 Pro ise 4K 60 fps videolar kaydedilebiliyor.
- Geçtiğimiz 15 yılda iPhone'lar bir çok alanda karşımıza çıktı. Birçok sanatçı iPhone ile klip, film ya da fotoğraflarla profesyonel projeler gerçekleştirdi.
- Apple ilk telefonunun piyasaya çıkmasından 3 yıl sonra 2010’da FaceTime ve 2011’de iMessage uygulamalarını piyasaya sürdü.
- Apple, 10 Temmuz 2008’de 500 uygulama ile App Store’u kullanıma açtı. App Store’da yer alan uygulama günümüzde 1.8 milyona ulaştı.
- İlk iPhone 3,5 ekrana sahipti. Son serideki yer alan telefonlardan iPhone 13 mini 5,4 inç, iPhone 13 6.1 inç ve Pro Max ise 6,7 inçlik ekranlara sahip.
- iPhone 1’de fotoğraf ve video gibi verilerin metin mesajlarıyla (MMS) iletilmesi mümkün değildi. MSS özelliği, 2009 yılında iPhone OS 3’e eklendi.
- Apple, 2007’den bu yana 33 adet iPhone modelini piyasaya sürdü. Günümüzde bu ürünlerden 8 tanesini satışını yapıyor.