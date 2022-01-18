Apple ürünleriyle ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Ross Young, dikkat çeken iddialarda bulundu. Yapılan açıklamalara göre 2022 model iPhone SE'nin ismi değişecek. 2023 yılında ise yepyeni bir ekran boyutuna sahip iPhone SE ile tanışacağız.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir iPhone modellerinin nispeten küçük ekranlı versiyonu olan iPhone SE'ler ile karşımıza çıkıyor. Teknik açıdan normal modellerle neredeyse aynı olan telefonlar, 4,7 inç büyüklüğündeki ekranları ile küçük bir telefon arayışında olan tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Şimdiyse bu akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Söz konusu iddiaların kaynağı, daha önceki sızıntıları ile güvenilirliğini kanıtlamış olan Ross Young. Dördüncü nesil iPhone SE ile ilgili konuşan Young'a göre Apple, 2023 yılında 5,7 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan yeni bir iPhone SE ile karşımıza çıkacak. Daha önceki iddialar, dördüncü nesil iPhone SE'nin 2024 yılında duyurulacağını ortaya koyuyordu. Ross Young, bu süreyi bir yıl öne çekmiş durumda.

"Bu yıl piyasaya sürülecek iPhone SE'nin ismi değişecek"

*Görsel temsilidir.

Apple, iPhone SE'nin ilk iki neslinde aynı ismi tercih etti. Ancak Ross Young'a göre bu durum, 2022 yılında değişecek. İddiaya göre üçüncü nesil iPhone SE'nin ticari ismi, "iPhone SE+ 5G" olacak. Bu cihazın 4,7 inç ekranla geleceğini ifade eden Young'a göre telefonun tasarımı mevcut model ile aynı olacak. Yeni telefonu önceki nesilden ayıran temel özelliği ise A15 işlemci olarak karşımıza çıkacak.

Apple, 2022 yılındaki planlarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Haliyle bu yıl duyurulmasını beklediğimiz üçüncü nesil iPhone SE'nin çıkış tarihi ve özellikleri hala gizemini görüyor. Birkaç ay içerisinde yeni Apple ürünleri ile ilgili yepyeni bilgiler gelecek ve sır perdesi, yavaş yavaş kalkacaktır.