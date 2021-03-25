Tasarımıyla Şaşırtan iPhone SE Plus Konsepti [Video]

The Hacker 34, çentikli olmasına rağmen Face ID bulunmayan, bir "SE" olmasına rağmen iPhone 12 ile aynı ekran boyutuna sahip şaşırtıcı bir iPhone SE Plus konsepti paylaştı.

Apple, piyasaya sürdüğü iPhone modelleri ile akıllı telefon sektöründeki mevcut en “premium” özellikleri tüketicilerin beğenisine sunmaya çalışıyor olsa da şu ana kadar yalnızca iki farklı modeli piyasaya sürülen iPhone SE’nin Apple ürün gamındaki yeri daima farklı olmuştur.

Apple, iPhone 12 mini ile tüketicilere küçük ekranlı, nispeten uygun fiyatlı bir akıllı telefon sunmuş olsa da yeni bir iPhone SE’ye olan beklentiler pek de azalmış değil. Bu nedenle The Hacker 34, yeni iPhone SE için yeni bir konsept tasarım oluşturdu ve tüketicilerin iPhone SE Plus'ta hangi özellikleri görebileceğine dair bir bakış sundu.

iPhone SE Plus, 6,1 inçlik ekranı ile iPhone 12 mini'den bile büyük

The Hacker 34, yeni iPhone SE’yi “iPhone SE Plus” olarak isimlendiriyor ve 6,1 inç büyüklüğündeki ekranı ile iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ile aynı ekran boyutuna sahip olacağını öngörüyor. Bununla birlikte 326 PPI piksel yoğunluğuna sahip olacak bu ekran, iPhone 12 modellerine kıyasla daha düşük çözünürlük sunacak.

12 MP çözünürlük, f/1,8 diyafram açıklığına sahip tek bir arka kameraya sahip olan iPhone SE Plus, bu özelliği ile ana iPhone modellerinin gerisinde kalıyor. Çentikli tasarımına rağmen biyometrik güvenlik olarak Touch ID’ye güvenen iPhone SE Plus, bir ana ekran tuşuna sahip olmadığından parmak izi okuyucuyu güç tuşuna entegre ediyor.

iPhone SE Plus, 499 dolarlık fiyatı ile en ucuz iPhone'lardan biri olacak

iPhone SE Plus konsepti, hemen hemen tüm noktalarda iPhone 12 modellerinin gerisinde kalıyor olsa da Apple A14 işlemcisi ile karşımıza çıktığından güncel bir iPhone modelinden bekleyebileceğiniz en yüksek performansı sunmayı başarıyor. The Hacker 34, 2020 model iPhone SE’nin gelişmiş bir versiyonu gibi görünen iPhone SE Plus’ın 499 dolar başlangıç fiyatına sahip olacağını öngörüyor.

iPhone SE Plus konsepti videosu