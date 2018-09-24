iPhone Xs ya da XR Yerine Neden iPhone 7 Satın Almalısınız?

Apple 12 Eylül'de yeni iPhone modellerini tanıttı. Üç modelin de Türkiye fiyatları henüz belli olmasa da, yapılan zamlar ve yüksek dolar kuru cihazlara erişimi güçleştiriyor. Apple'ın hala üretip satmakta olduğu iPhone 7 ve 7 Plus, Apple'dan vazgeçemeyenlerin yeni adresi oldu. Bunun için fiyatlar dışında da mantıklı sebeplerimiz var.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X modeli, Apple'ın yeni standartlarını belirledi. Aradan geçen bir yılın ardından iPhone X satıştan kaldırıldı, yerini torunları devraldı. Apple, her zamanki gibi kurduğu modern tüketim saltanatında, "eski" olarak anılan bazı iPhone modellerini raflarda tutuyor.

iPhone X ile birlikte iPhone 6s, 6s Plus ve iPhone SE de satıştan kaldırılmıştı. Bu da satışta olan en eski modelin iPhone 7 ailesi olduğunu gösteriyor. Eski kelimesi, henüz 2 yaşına girmiş bir telefon için biraz yersiz. Apple her yıl cep telefonu alabilecek, iletişim giderlerini yüksek tutabilecek bütçeye sahip tüketicilere seslense de alternatif pazarı görmezden gelemiyor.

Bugün illa ki iPhone kullanmak istiyorsanız, iPhone XR, Xs ya da Xs Max yerine iPhone 7 almanızın neden mantıklı olduğuna değiniyoruz.

1. Can sıkıcı fiyatlar:

Yeni iPhone modellerinin fiyatları henüz belli değil demiştik. Beklentiler, minimum 9 bin ila maksimum 14 bin TL arasında değişiyor. Gerçekten de bir telefon için çok yüksek fiyatlar. Ayrıca Apple'ın Türkiye'de yaptığı son zamlarla iPhone 7 4.999 TL'den, iPhone 7 Plus 6.299 TL'den başlıyor. Bu fiyatlar Apple Store fiyatları olup, yine Apple garantisi kapsamında olan iPhone 7 modellerini, farklı teknoloji mağazalarından ya da internet sitelerinden bulabiliyorsunuz. O zaman da fiyatlar 3.800 TL'ye kadar düşebiliyor.

Yani 512 GB hafızaya sahip bir iPhone Xs Max yerine belki de 3 adet iPhone 7 almanız mümkün olabilir.

2. En güncel iOS sürümleri iPhone 7 ailesinde hala kullanımda:

Evet, Apple belki de önümüzdeki 1 ya da 2 yıl içerisinde iPhone 7'nin fişini çekecek. Yine de bu tarihe kadar, hatta sonrasında bile güncel iOS sürümleri iPhone 7'ye gelmeye devam edecek. Son olarak iOS 12 yayınlandı ve iPhone 7 de bu güncellemeye eksiksiz olarak kavuştu.

3. Home tuşu ve parmak izi okuyucu farkı:

Apple sembolik bir özelliği olan Home tuşunu ve onun üzerine sabitlediği parmak izi sensörünü tarihe gömdü. Bunun için alternatif olarak iPhone X ile birlikte TrueDepth adı verilen bir kamera sistemine dayanan Face ID'yi getirmişti. Face ID, günümüzün en ileri düzey güvenlik önlemlerinden birisi, ancak Touch ID hala çok stabil ve güvenli.

4. iPhone 7 ve 7 Plus hala muhteşem bir kameraya sahip:

Açıkçası iPhone 7 yerine yeni modellerden birisini satın almak için tek çıkış noktası kamera olamaz. Çünkü aralarındaki kamera farkı, belki bir kısa film yapımcısının işine yarayacak kadar az. Hatta iPhone 7 Plus, kamera konusunda hala çok iyi konumda. Bu konuda yeni iOS sürümlerinin nimetlerinden de faydalandığını belirtmek gerek. Akıllı telefon dünyasında kamera, sadece sensörlerle ilintili bir teknoloji değildir.

5. Bomba detay: iPhone 7 Plus'ın ekranı, iPhone XR'dan daha yüksek çözünürlüğe sahip:

iPhone XR Türkiye'de her ne kadar bütçe sınıfında satılmayacak olsa da Apple'ın yeni modelleri arasında en ucuz telefonu. OLED ekran yerine LCD ekrana sahip olan bu model, çentiğe ve Face ID'ye sahip olsa da iPhone 7 Plus'tan daha düşük çözünürlüğe sahip. Öyle ki iPhone 7 Plus 5.5 inç ekranında 1080p çözünürlük, iPhone XR ise 6.1 inçlik ekranında 828p gibi sıra dışı bir çözünürlük sunuyor.

6. iPhone 7 modellerinde hala 3D Touch özelliği var:

iPhone XR, ekran donanımında epey ucuza kaçan Apple'ın nasıl para kazandığını gösteren bir telefon oldu. Sembolik 3D Touch özelliğini getiren ekran katmanından yoksun olan cihaz, bu konuda tüm iPhone 7 modellerinden geri kalıyor.

7. iPhone 7, A10 işlemcisi ile hala sınıfının en iyilerinden:

Apple yeni modellerinde A12 Bionic işlemcisini sundu. Bu işlemci bir önceki model A11 Bionic'ten elbette daha iyi. Bu arada Bionic uzantısı yapay zeka işlemcisi desteği anlamına geliyorken, asıl iş yazılımda yani iOS'de sonlanıyor. A10, yeni iOS sürümleriyle birlikte çok stabil çalışıyor. Hatta piyasadan kaldırılmasına rağmen iOS 12 güncellemesini alan A9'lu iPhone 6s Plus bile çok iyi durumda.

Modern tasarım kaygılarını bir kenara bırakıp, yeni iPhone modelleri yerine iPhone 7 satın almanız için mantıklı nedenleri sıraladık. Aklınıza gelen başka bir detay varsa yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz, takipte kalın :)