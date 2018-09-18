Apple, iOS 12 ile birlikte mobil işletim sistemine pek çok yeni özellik ekledi. İşte yalnızca iOS 12 kullanıcılarının erişebileceği 10 özellik.

Apple, mobil işletim sistemi iOS’in yeni sürümü iOS 12 ile birlikte hem cihazların performansını artırdı, hem de donanımsal bir iyileştirmeye gerek kalmadan işlevselliğini artırdı. iOS 12’nin en dikkat çeken özelliklerini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak inceleyebilirsiniz. Ayrıca iOS 12 ile birlikte tanışacağınız 11 yeni özelliği de aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

1- Şifreleri Kontrol Etme

Apple, iOS 12 ile birlikte şifre yönetimini iyileştirdi. Artık Apple, yeni bir çevrimiçi hesap oluşturduğunuzda size güçlü bir parola öneriyor. Ayrıca Ayarlar>Şifreler ve Hesaplar> Web Site ve Uygulama Şifreleri ayarına giderek şifrelerinizi görüntüleyebilir, istediklerinizi düzenleyebilirsiniz.

2- Bildirimleri Hızlıca Temizleme

iOS 12 ile birlikte bildirimleri yönetmek çok daha kolay bir hale geliyor. Artık iPhone kullanıcıları tek bir uygulamadan gelen bildirimleri tek bir bildirim kartında görüntüleyebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, herhangi bir bildirim kartını sola kaydırdıktan sonra ‘tümünü temizle’ seçeneğine dokunarak tek tuşla tüm bildirimlerden kurtulabiliyor.

3- Apple Kitaplar

iBooks, iOS 12 ile birlikte yerini Apple Books’a bırakıyor. Apple, isimle birlikte uygulama arayüzünü de güncellemiş durumda. Bu sayede kullanıcılar çok daha kolay ve pratik bir şekilde aradıkları kitaplara ulaşabiliyorlar. Ayrıca uygulamaya eklenen yeni Şimdi Oku bölümü, kullanıcıların kütüphanelerine göre önerilerde bulunuyor.

4- Telefonunuz ile Ölçüm Yapın

iOS 12 ile birlikte cihazınızda yeni bir Measure adlı uygulama göreceksiniz. Bu uygulama, artırılmış gerçeklik ve yapay zekanın ortak çalışması sonucunda kamera ile görüntülediğiniz nesnelerin boylarını ölçebilmenize imkan tanır. Böylece herhangi bir şey ölçmek için yanınızda mazura taşımanıza gerek kalmaz.

5- Artırılmış Gerçeklik Deneyimi

Apple, iOS 12 ile ARKit 2’yi kullanıma sundu. iOS 11 ile birlikte gelen ARKit 1, artırılmış gerçeklik ile tanışmak için iyi bir basamak olmuştu. Fakat ARKit 2, söz konusu artırılmış gerçeklik yeteneklerini çok daha üst bir seviyeye çıkarıyor ve kullanıcıların artırılmış gerçeklik deneyimlerini diğer iOS 12 kullanıcıları ile paylaşmalarına imkan tanıyor.

6- Web’de Güvenle Gezinin

Apple, çerezlerle mücadele için iOS 11 ile başlattığı agresif hamlesini iOS 12’de de sürdürüyor. Safari, web sitelerinin telefon ve tabletleri izlemesini sağlayan cihaz parmak izi özelliğini devre dışı bırakıyor. Bu sayede iOS 12 kullanıcıları çevrimiçi ortamda izlenme kaygısı yaşamadan güvenle gezinebiliyor.

7- Apple CarPlay’de Google Haritalar

Apple, iOS 12 ile birlikte bir ilke imza atarak Apple CarPlay’de ilk kez üçüncü taraf uygulamaları destekliyor. Bu da artık Apple CarPlay kullanıcılarının Apple Haritalar kullanmaya mecbur olmadığı, Google Haritalar gibi farklı navigasyon uygulamalarını da kullanabileceği anlamına geliyor.

8- Güncellemeleri Otomatik Yükleyin

Apple, iOS 12’ye yazılım güncellemeleri için yeni bir otomatik yükleme seçeneği ekledi. Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde cihazınız şarj olurken ve Wi-Fi’ye bağlı olduğunda geceleri otomatik olarak güncellenir. Böylece her yazılım güncellemesi için manuel olarak yükleme işlemi gerçekleştirmeniz gerekmez.

9- Finans

Apple, her uygulamada küçük iyileştirmeler gerçekleştirdi fakat Finans uygulaması, tamamı ile yenilenmiş durumda. Artık seçtiğiniz pazarlar hakkında Finans uygulamsında daha fazla bilgi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca bu pazarlar hakkında Apple Haberler’de son gelişmeleri takip edebilirsiniz.

10- iPad’lerde Jest ve Hareketler

Apple kullanıcıları, iPhone X ile birlikte cihazlarını jest ve hareketler ile kontrol etmeyi öğrendiler. iOS 12, söz konusu bu yeni kontrol sistemini iPad’lere de getiriyor. Böylece iPad kullanıcıları cihazlarını çok daha sezgisel bir şekilde kontrol edebiliyorlar.