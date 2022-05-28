130 IQ Üstüne Özel: Bu Kilidin Şifresini Çözebilir misin?

130 IQ üstü olanların çözebileceğini söylememiz tabii ki için esprisi ancak bu soruyu çözebilmek için yine de hatırı sayılır bir zekaya sahip olmanız şart!

Zaman zaman içerikleştirdiğimiz bu tip soruları çözebilenlerin sayısı bir hayli fazla. Bu kez biraz daha uğraş isteyen bir soruyla karşınızdayız.

Tam 5 tane ipucu verdiğimiz bu soruyu mantık, matematik ve azimle çözmeniz mümkün. Bakalım hızlıca çözebilenlerden olabilecek misiniz?

Kilidinizin üç haneli şifresini unuttunuz diyelim. Neyse ki 5 adet ipucunu hatırlıyorsunuz.

Bu ipuçları şu şekilde:

1. ipucu: 682 (Bir hane doğru ve yerinde)

2. ipucu: 614 (Bir hane doğru ama yanlış yerde)

3. ipucu: 206 (İki hane doğru ama ikisi de yanlış yerde)

4. ipucu: 738 (Tüm haneler yanlış)

5. ipucu: 380 (Bir hane doğru ama yanlış yerde)

Çözüme geçmeden önce biraz düşünüp odaklanın ve sahip olduğunuz IQ'nuzu hak ettiğinizi gösterin.

Kağıt ve kalem kullanarak daha rahat çözebilirsiniz.

Boşa kürek çektiğinizi hissediyorsanız hemen çözüme geçelim:

4. ipucu: 738: (Tüm haneler yanlış)

İlk önce bu ipucundan başlamanız gerekir. Çünkü 7, 3 ve 8 rakamlarının kullanılmaması gerektiğini biliyoruz. Bu da bizi içinde 3 ve 8'in olduğu bir sonraki ipucuna götürür.

5. ipucu: 380: (Bir hane doğru ama yanlış yerde)

Demek ki burada doğru olan rakam 0'mış. Bulunduğu yer yanlışsa ya birinci hanede ya da ikinci hanede olması gerekir.

3. ipucu: 206: (İki hane doğru ama ikisi de yanlış yerde)

0 doğru rakam olduğuna göre demek ki 2 veya 6'dan birisi doğru. İki doğru rakamın yanlış yerde olduğu veriliyor, o halde 0'ın yeri ikinci hane olamaz. Üçüncü hanede de olamayacağını bildiğimiz için 0'ın kesin yerinin ilk sıra olduğunu bulmuş oluruz.

1. ipucu: 682 (Bir hane doğru ve yerinde)

8 sayısını en başta elemiştik, 6'nın yerinde 0 olduğunu bildiğimize göre son hane 2 olmak zorundadır.

2. ipucu: 614: (Bir hane doğru ama yanlış yerde)

Bundan sonrası çocuk oyuncağı. Sadece bir haneye ihtiyacımız var, ipucuna göre bir hane doğru ama yanlış yerde olduğuna göre cevabımız 4 olmalı.

Böylece şifremiz çözülmüş oluyor.

Kilidi açabilenlere tebrikler!