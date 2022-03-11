Ortaokul Mantık Sorusu: Görseldeki Saat Kaçı Gösteriyor?

Rusya'da ortaokul öğrencilerine mantık dersinde sorulduğu iddia edilen bu soru bir hayli kafa karıştırıcı fakat biraz düşününce cevaba giden yolun oldukça zekice olduğu görülüyor.

Bu tuhaf saate baktığınızda saatin kaç olduğunu anlamanın imkansız olduğunu düşünebilirsiniz fakat detaylara odaklandığınızda çözüme ulaşmak mümkün.

Eğer çözmeyi başarırsanız kendinizi Sherlock gibi hissedeceğinize emin olabilirsiniz. Çözemezseniz bile cevaba gidilen yolu takdir etmeden edemeyeceksiniz. Bakalım "Rus saati problemi" olarak bilinen bu soruyu çözebilecek misiniz?

Dima adlı bir kız, müzede garip bir saat görür.

Saatin numaraları yoktur.

Ne tarafının üst ne tarafının alt olduğu belirsizdir.

Üstelik akrep, yelkovan ve saniye ibresinin şekli aynıdır.

Ama yine de bu saat standart bir saat gibi çalışmaktadır!

Cevaba bakmadan önce saatlerin işleyişini düşünmenizi ve soruyu buna göre çözmeye çalışmanızı önerelim.

Çözemiyor musunuz? O zaman bir ipucu geliyor:

İbrelerin gösterdiği kadranlara dikkatli bakın. Bu sayede akrebin hangisi olduğunu bulabilirsiniz.

Jeton hâlâ düşmediyse cevaba giden yolu biraz daha aydınlatalım. İlk olarak her bir ibreyi harflerle adlandıralım.

A ve C ibrelerinin büyük kadranların tam üzerinde bulunurken B'nin bulunmaması önemli bir detay.

Eğer A veya C'den biri akrep olsaydı, yelkovan ve saniye ibresinin 12 üzerinde üst üste gelmeleri gerekirdi (kadranların tam üzerinde oldukları için). Böyle bir durumun yaşanmadığını görüyoruz.

Bu yüzden B'nin akrep olması gerektiği sonucuna varabiliriz. Çünkü herhangi bir kadranın tam üzerinde değil. B=AKREP

Peki A'nın ve C'nin hangi ibreler olduğunu nasıl anlayacağız? İlk olarak A'nın saniye ibresi, C'nin ise yelkovan olduğunu varsayalım.

C, kadranın tam üstünde olduğu için A'nın tam 12'yi göstermesi gerekir. Yelkovan olarak varsaydığımız bu olasılıkta C ibresi 2'yi gösterdiği için saatin "10 geçe" olması gerekir.

Fakat B'nin (akrebin) bulunduğu konum nedeniyle bunun olamayacağı anlaşılıyor. Çünkü 6'ya daha yakın olması gerekirdi.

Bu kez tam tersini düşünelim: A'yı yelkovan, C'yi ise saniye ibresi olarak varsayalım.

Bu kez C (saniye ibresi) 12'yi gösterecektir. Bu da A'nın (yelkovanın) 10'u gösterdiği anlamına gelir. Yani "50 geçiyor", bir diğer ifadeyle "10 var" olarak yorumlanmalıdır.

B (akrep), 5'e yaklaştığı için gayet mantıklı görünüyor. İbrelerin hangileri olduğunu çözmüş olduk:

B = Akrep

A = Yelkovan

C = Saniye ibresi

Saatin 4:50 olduğunu bulduk. Peki gece mi, gündüz mü?

Soruya "Dima adlı bir kız, müzede garip bir saat görür." diye başlamıştık. Gece 4:50'de müzeler kapalı olduğu için saatin kesin olarak 16:50 olduğunu söyleyebiliriz.