Zaman zaman viral olarak sosyal medyayı karıştıran bu matematik sorusunun Çin'de ilköğretim öğrencilerine ev ödevi olarak verildiği iddia ediliyor.

Fazla katı olduğu için tartışmalara neden olan Çin eğitim sistemi, okul çağındaki çocukları ve gençleri sınav kaygısı nedeniyle zorlayabiliyor. Bu ilköğretim sorusu ise kimi gençleri ve yetişkinleri bile fazla zorlamış olacak ki sosyal medyada ara sıra dolaşıma giriyor.

Türkiye'de de benzer tarzda sorular soruluyor fakat genellikle lise ve üstü seviyesi için. Bir hayli kolay olsa da, kafa karıştırdığı için farklı yanıtların verildiği bu soruya bakalım senin cevabın ne olacak?

İşte o soru: Verilen bilgilere göre masanın boyu kaç cm'dir?

Soruda ne kedinin ne de kaplumbağanın boyu verilmiş. 3 farklı unsura ek olarak 130 cm ve 170 cm bilgileri verilmiş. Bu ipuçları yardımıyla masanın boyunun bulunması bekleniyor.

Cevap görselin altında gizli fakat acele etmeden önce soruyu çözmeye çalışmanı tavsiye ediyoruz:

Cevap

Hâlâ anlayamayanlar için daha anlaşılır bir ifadeyle:

Cevap

Cevabı kolayca bulabilenler arasında mısın?