İstanbul'da Şimdi de 'Baldırsokan Sineği' Paniği Başladı

Uzmanlar, İstanbulluları iklim değişikliği ve aşırı nüfus sebebiyle artan baldırsokan sinekleri hakkında uyardı. Sineklerin çeşitli hastalıklara sebep olabileceği için halk sağlığı açısından riskli olduğu ifade edildi.

İstanbul'da yaz aylarıyla birlikte artan sinekler hakkında uzmanlardan açıklama geldi. Aşırı sıcakların, iklim değişikliğinin ve yoğun nüfusun bir sonucu olarak artan sineklerin halk sağlığı açısından riskli olduğu ifade edildi. Özellikle baldırsokan olarak anılan ve İstanbul'da yeni bir tür olan 'stomoxy' türü hakkında konuşan uzmanlar, halkı bu tür ile ilgili uyardı.

Hürriyet'ten İsmail Sarı'nın haberinde, bu sineklerin neden arttığı, neden riskli olduğu ve nasıl önlemler alınması gerektiği gibi konulara değinildi.

Artan sıcaklık ve yaz yağmurları sineklerin sayısını artırıyor:

Sineklerin ve böceklerin sayısında neden artış olduğuna ilişkin açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, konuyu ''Sıcaklığın arttığı, arada yağmurların da yağdığı dönemlerin ardından çevremizde bolca böcek görmemiz hiç şaşırtıcı değil. Son yıllarda yazın yaşadığımız yağmurlu dönemler ve ardından gelen sıcak dönemler tam da böceklerin ve dolayısıyla sineklerin çoğalabileceği bir yaşam ortamı sunuyor. Eğer iklim değişimi yüzünden kış veya sonbahar mevsimi kaybolursa ya da ılık geçerse sinekler de kalıcı olacaktır” sözleriyle özetliyor.

İnsan nüfusunun artışı sineklerin artışını tetikliyor:

İstanbul'da giderek artan sinek sorununa ilişkin konuşan Dr. Fatih Dikmen, "Özellikle karasinek ve sivrisinekler insanla en çok ilişki halindeki böcekler. Beslenebilecek çok fazla insan olduğunda sivrisinekler ve karasinekler rahatlıkla kan emerek yaşamlarını devam ettirebilir. Bir başka deyişle, sivrisineklerin ve karasineklerin sayılarını artıran diğer bir faktör de insan faaliyeti. İstanbul'un yoğun nüfusu ne yazık ki sineklerin çoğalmalarına etki ediyor” diyerek yoğun nüfusa işaret etti.

Dikmen ayrıca İstanbul'da giderek artan stomoxy türü hakkında da bilgi verdi. Karasineklerle karıştırılan bu türle ilgili olarak Dikmen “Karasinekler çöpleri, atıkları tercih ederken, baldırsokanlar kan emme davranışı gösterir ve bu nedenle insanın derisine konduğunda sokma ve acıtma yapabilir. Bu da 'Karasinek ısırdı' gibi cümleler kurmamıza neden olur. Aslında o karasinekten ziyade baldırsokan sineğidir. Bu sinekler aynı zamanda çeşitli mikropları da vücutlarında taşıyabiliyor. Karasinekler mikropları vücutlarının yüzeyinde kondukları yerlerden alıp insanın yaşam alanına taşıyor. Sivrisinekler ve baldırsokan sinekleri ise bu mikropları kan yoluyla alıyor ve aynı şekilde bulaştırıyor. Bütün bunlar nedeniyle halk sağlığı açısından riskli canlılar arasında yer alıyorlar'' şeklinde konuştu.

Sinek ısırıkları sebebiyle hastaneye başvuranların sayısı artmış durumda:

Son dönemde sinek ısırıkları sebebiyle İstanbul'da hastaneye başvuranların sayısında artış olduğunu da belirten Dikmen ''Sivrisinekler taşıdıkları virüslerle dang humması, Zika, Batı Nil virüsü, sarı humma ve sıtma gibi çok meşhur hastalıklara neden olabiliyor. Bunun yanında lenf kanallarını tıkayarak fil hastalığına neden olan çeşitli virüsler de bulaştırabiliyorlar. Baldırsokan sinekleri de tripanozomiyazis yani uyku hastalığı olarak bilinen hastalığa neden olan tek hücreli virüsleri insana bulaştırma potansiyelini barındırıyor'' şeklinde konuştu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve deri ve zührevi hastalıklar uzmanı Doç. Dr. Zekayi Kutlubay ise uyku hastalığı ve riskleri hakkında yaptığı açıklamada ''Baldırsokan sinekleri, çiftlik hayvanlarının ve bazen de insanların deri ve kanlarında yaşayan pek çok mikrop için bir taşıyıcıdır. Taşıdığı parazitlerden biri de uyku hastalığına neden olan parazittir. Bu parazit sinekler tarafından dünyanın her yerine taşınır. Uyku hastalığında sineğin ısırığı genellikle ağrılıdır ve ‘şankır’ adı verilen kırmızı yaralara dönüşebilir. Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, asabiyet, şiddetli yorgunluk, lenf düğümlerinde şişme, ağrılı kas ve eklemler , uyku hastalığının genel belirtileri arasında yer alır. Ayrıca bazı kişilerin ciltlerinde aşırı derecede kızarıklık oluşabilir'' ifadelerini kullandı.

Kutluay aynı zamanda alerjik hastalıkları olan kişilerin daha fazla etkilendiğini ve ciddi reaksiyonların oluştuğunu; bu sebeple de daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Sorunla nasıl mücadele edilmesi gerektiği noktasında ise çöplerin evlerden ağzı bağlanarak çıkartılması ve çöp konteynerlerine o şekilde atılması, camlara sineklik takılması, lavanta gibi sinekleri kaçıran kokuların sürülmesi ve cam önlerinde ve evlerde fesleğen, nane gibi bitkilerin olması tavsiyelerinde bulunuldu.