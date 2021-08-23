Sinekler Neden Kötü Karakter Gibi Ellerini Ovuştururlar?

Bazı sinek türlerinin neden bir yere konup sinsi sinsi el ovuşturduklarını illa ki merak etmişsinizdir. Aslında bu durumun pek çok farklı nedeni bulunuyor. Gelin, bu nedenleri sizlerle paylaşalım.

Özellikle yaz aylarında canımızdan bezdiren karasineklerin bir yere konduklarında sergiledikleri bir davranış dikkatinizi çekmiştir. Konduktan sonra oldukları yerde adeta bizi neremizden ısıracağına dair şeytani planlar yaparcasına ellerini ovuştururlar. Peki neden?

Karasineklerin bunu hareketinin aslında birçok nedeni var. Bu nedenlerin çoğu ise temizlikle ilgili. Gelin, tüm bu nedenleri tek tek açıklayalım.

Kötü niyet yok, temizleniyorlar:

Aslında karasinek, ellerini ovuşturan tek sinek türü değil. Ancak bu hareket, evlerde çok yaygın olmaları nedeniyle onlarla özdeşleşmiş durumda; bu yüzden sineklerin el ovuşturma hareketinin nedenlerini karasinekler üzerinden anlatacağız.

Karasinekler her ne kadar pislik ve hastalıkla özdeşleştirilseler ve pis olarak nitelendireceğimiz yerlere konsalar da, zamanlarının büyük bir kısmını temizlenerek geçirirler. Bunu da ellerindeki kiri ovuşturup sıyırarak gerçekleştirirler. Tabii bunu iyi görünmek için yapmazlar. Temiz kalmaları; onlara avlanmaktan uçmaya, sağlıklı kalmaktan çiftleşecek partner bulmaya kadar birçok alanda avantaj sağlar.

Yakından bakarsanız görürsünüz ki karasinekler, sadece ilk iki elini değil; kanatları dahil tüm uzuvlarını ovalayarak pislikten arındırırlar. Böylece uçarken onları rahatsız eden ve engelleyen artıklardan kurtulurlar. Ancak bu canlılar, bizim gözümüze çarpanın aksine temizlenmeye bacaklarından başlamazlar. Öncelikli olan baş kısmından başlayıp gittikçe daha az önemli bölgelere yönelirler. Başlarından başlamalarının sebebi koku reseptörlerini temizlemektir. Böylece av olmamak ve avlanmak için çevreye karşı yeteri kadar duyarlı olabilirler.

Pislik içindeki bir karasineğin temizlenmesi, aralıksız 15-20 dakika alabilir. Ancak bizim gibi canlıların uyarısıyla bu işlerini yarıda bırakıp sonraki duraklarında devam etmek zorunda kalırlar. En sonunda temizlenip paklanmayı başaran sinek, hem çevreyi algılama konusunda hem de uçma konusunda pis olanlardan çok daha başarılı olur. Temiz sinek, tok sinektir. Temiz sinek, av olmayan sinektir. Temiz sinek, daha rahat çiftleşen sinektir. Ancak bu el ovalama eyleminin temizlik dışında da bazı ufak tefek nedenleri var. Dilerseniz gelin bir de onlara göz atalım.

Kılları tarayarak aerodinamik avantaj sağlamak

Karasinekler vücutlarını ovuştururken sadece kirlerini atmakla kalmazlar, aynı zamanda göğüs ve uzuvlarındaki kılları da tararlar. Eşitlenip aynı yöne bakan kıllar, sineğe aerodinamik açıdan avantaj sağlar. Havadaki dengesi kılların yönü tarafından bozulmayan sinek, daha doğru ve hızlı uçar.

Hasarları yoklamak

Sinekler bu eylemi yaparken uzuvlarındaki hissiyatı da kontrol etmiş olurlar. Böylece uçuş ya da başka bir sinekle savaş öncesinde incinmiş bir yerlerinin olup olmadığını görüp buna göre eyleme geçerler.

Her yüzeyde yürüyebilmek

Aklınıza gelebilecek her yere konan karasinekler, temizlenmedikleri takdirde ayaklarında kirle dolaşırlar. Bu onların camda ya da pürüzsüz herhangi bir yüzeyde yürümesini zorlaştırır. Bu yüzden ayaklarını iyice cilalarlar ki her yerde ister baş aşağı, ister dik, ister normal şekilde yürüyebilsinler.

Fazla ısınmayı engellemek

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan karasinekler, kıllarını belli bir düzene sokarak ısıyı dağıtırlar. Yani biz duş alırken nasıl sadece temizlenmeyip ayrıca serinliyorsak, onlar da ellerini ovuşturarak hem temizlenip hem serinliyorlar.