İstanbul'da Bir Bekçi Meslektaşlarını Dolandırdı

Gece bekçisi olan O.G., 6 mesai arkadaşına “Bitcoin alacağım, sizi zengin edeceğim” ve “Annemin ameliyat masrafları” diyerek borç para istedi. O.G. meslektaşlarından toplamda 346 bin 500 TL borç para alıp, istifa ederek ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan iş arkadaşları ise O.G.'den şikayetçi oldu.

Geçtiğimiz mart ayında İstanbul Maltepe’ye bağlı Gülsuyu Mahallesi’nde çarşı ve mahalle bekçiliği yapan O.G., iddiaya göre aynı mahallede çalıştığı 6 mesai arkadaşından “Bitcoin alıp sizi zengin edeceğim” ve “Annemin tedavisi ve ameliyat masrafları için para lazım” diyerek borç para istedi. Bekçilerden T.Y. 150 bin TL, R.I. 96 bin TL, Ö.F.S. 35 bin TL, C.O. 30 bin TL, E.A. 30 bin TL ve H.K. 5 bin 500 TL verdi. Aylar geçmesine rağmen borcunu ödemeyen O.G., topladığı 346 bin 500 TL ile ortadan kayboldu.

11 Mayıs'ta İstifa Etti

O.G. koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle doktordan rapor aldı ve kendisini telefonla arayan meslektaşlarına cevap vermedi. Dolandırıldıklarını anlayan gece bekçileri 9 Mayıs tarihinde O.G.'den şikayetçi oldu. O.G. ise 11 Mayıs'ta çarşı ve mahalle bekçiliği görevinden istifasını vererek ayrıldı. Şikayet üzerine ifadesi alınmak istenen O.G., telefonunu da kapatarak kayıplara karıştığı için bulunamadı. O.G.'yi adresinde bulamayan ekipler, yakalamak için çalışma başlattı.

Geçtiğimiz yıl 'Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçe Y. isimli bir kadın, kendisini Bitcoin yatırımcısı olarak tanıtıp Aydın'da yaklaşık 40 kişiyi 30 milyon TL dolandırmıştı. Dolandırıcı kadın, daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanıp Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.