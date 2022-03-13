İstanbul'un Kara Bürünmüş Görüntüleri Sosyal Medyada

İstanbul’da cumartesiyi pazara bağlayan gece şiddetli bir şekilde yağmaya başlayan kar yağışı tüm şehri etkisine aldı. İşte karşınızda İstanbul’un beyaza bürünmüş görüntüleri.

İstanbul’da bir süredir etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı, geçtiğimiz gün gerçekleşti. Geçtiğimiz güne kadar insanlar kar yağışı uyarılarının boşa olduğunu, öyle bir karın yağmayacağını sosyal medyalarından paylaşıyorlardı.

Ancak İstanbul’da geçtiğimiz gün şiddetini artıran kar yağışı, şehri adeta teslim aldı. Anadolu yakasında Ümraniye, Kadıköy ve Üsküdar arasındaki yollar kar nedeniyle tıkandı ve trafik neredeyse durma noktasına geldi. Avrupa yakasında da durum pek farklı olmadı

Uyarılar geçen haftadan başlamıştı

İstanbul’da gerçekleşecek olan şiddetli kar yağışının uyarıları aslında geçtiğimiz haftadan başlamıştı. İstanbul’a 1987’den bu yana Mart ayında gerçekleşecek olan en kuvvetli kar yağışının geleceği söyleniyordu. Söylenilene göre Pazar günü, yani bugün metrekareye 12 kilograma kadar kar düşeceği bekleniyordu. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valiliği bu şiddetli yağışa tedbir amaçlı iş birliğiyle okulları tatil etmişti.

Nitekim gerçekleşti de. İstanbul’un birçok bölgesi gece yarısı başlayan şiddetli kar yağışı ile bir anda beyaza büründü. Çöken sis ile birlikte görüş mesafesi de bayağı bir azaldı. Şu anda İstanbul’daki yolların birçoğu, geceden başlayan çalışmalarla trafiğe sıkıntı çıkarmayacak şekilde açıldı. İstanbullulara ise karın tadını çıkarmak kaldı.

Sosyal medyada İstanbul’daki kar yağışı bolca paylaşıldı

Tabii ki ülkenin dört bir yanında kar yağışı ve dondurucu soğuklar hakimiyetini sürdürüyor ancak bildiğiniz gibi İstanbul geçtiğimiz yıllarda pek kar yağan bir şehir olmadı. Bu sebeple bundan bir ay önce yağan kar ile geçtiğimiz gün yağan kar, oldukça ilgi odağı haline geldi. Gelin beyaza bürünmüş İstanbul’u seyredelim.