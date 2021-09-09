Yeni Zelanda Başbakanından COVID-19 Sorusuna Sürpriz Yanıt

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, salgının seyriyle ilgili açıklamalarda bulunurken açıklamalarını gölgede bırakan bir soruyla karşılaştı. Bu soru karşısında insanları hastanede cinsel ilişkiye girmemeleri konusunda uyaran Ardern, Sağlık Bakanı Ashley Bloomfield tarafından da desteklendi.

Koronavirüs pandemisinin ilk günlerinden beri süreci yönetme konusunda iyi bir iş çıkaran Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield ile birlikte gerçekleştirdiği bir basın toplantısında dünyanın gündemine oturdu. Bir muhabirin kendisine yönelttiği soruya karşı şaşkınlığını gizleyemeyen Ardern, oldukça komik anlar yaşanmasına yol açtı.

Ardern ile Bloomfield, günlük toplantılarından sonra vakaların yeniden artmaya başladığı ülkedeki son durum ile ilgili açıklamalarda bulunacaklardı. Ancak daha sonra bir basın mensubu, Auckland kentinde yaşandığı iddia edilen bir olayı gündeme getirdi. Söz konusu kentteki devlet hastanesinde bir refakatçi ile COVID-19 hastasının cinsel ilişkiye girip girmediği olayının gerçek olup olmadığını soran gazeteci, Jacinda Ardern'i şekilden şekle soktu.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in şaşkınlığını gizleyemediği o anlar

Basın toplantısında ipleri eline alan Sağlık Bakanı Bloomfield, konuyla ilgili olarak "Şu an içinde bulunduğumuz ortamda bu yüksek riskli bir aktivite." ifadelerini kullandı. O sırada şaşkınlığını üzerinden atan Başbakan Ardern ise "Ben genel olarak Covid-19 durumundan bağımsız olarak bu tür etkileşimlerin hastanelerin ziyaret saatlerinde yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim fikrim bu..." ifadelerini kullandı.