İstanbul Semalarında Görüntülenen Garip Cisimler (Video)

İstanbul'da dün akşam saatlerinde oldukça ilginç görüntüler kaydedildi. Amatör bir kamerayla görüntülenen gökyüzü cisimlerinin ne olduğu tartışılıyor.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de dönem dönem açıklanması güç görüntüler kaydedilebiliyor. Böylece insanoğlunun özellikle gökyüzüyle ve uzayla ilgili arayışı ve merakı hep taze kalıyor. Dün Acıbadem'de bu ilginç görüntülere bir yenisi eklendi.

Acıbadem'de bir evden çekilen görüntülerde, yabancı cisim söylentilerini ve dünya dışı varlıklara dair tartışmaları yeniden gündeme taşıyacak gibi. Görüntülerde gökyüzünden aşağı doğru inen birden fazla ateş topu (ya da top şeklinde bir ateş) görünüyor. Binaların ardında kalmasıyla bir süre sonra gözden kaybolan bu cisimlerin nereye indiği veya ne olduğu merak konusu.

Videodan görebileceğiniz üzere görüntüleri çeken kişilerin de şaşkınlıkla izlediği cisimlerin, atmosferden geçerken yanarak ateş topu halini alan gök cisimleri olabileceği söyleniyor. Ancak video üzerinde detaylı bir inceleme yapılması gerektiği de aşikar.