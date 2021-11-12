İşten Çıkarılan Getir Kuryesi: Baskı ve Tehditler Yapıldı

Sokak röportajında söyledikleriyle gündeme gelen ve dün işten çıkarılan Getir kuryesi, bugün olaya dair açıklama yaptı. Kurye, Getir’in röportaj sonrasında baskı ve tehditlerde bulunduğunu, işten çıkarılırken kendisine hiçbir gerekçe sunulmadığını öne sürdü.

Sokak röportajında güncel ekonomik durumdan şikayetini dile getirmesiyle sosyal medyada gündem olan Getir kuryesi, dün bir iddiayla gündeme gelmişti. İddiaya göre kurye, verdiği röportaj nedeniyle Getir tarafından işten çıkarılmıştı. Getir ve Getir’e kurye istihdamı hizmeti veren Vigo tarafından bugün olayla ilgili açıklama paylaşılmıştı.

Getir ve Vigo, paylaştıkları açıklamada kuryenin işten çıkarıldığını doğruladı, ancak işten çıkarılma sebebinin verdiği röportaj olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada kuryenin röportajla ilgili herhangi bir yaptırıma uğramadığı, fakat ‘iş disiplini ile ilgili başka sebeplerden dolayı’ işten çıkarıldığı belirtildi. Bu açıklamanın ardından kuryeden de bir açıklama geldi.

"Hiçbir gerekçe sunmadılar":

Cumhuriyet’e konuşan eski Getir kuryesi, röportaj sonrasında kendisine bir yıldırma politikası uygulandığını belirterek Getir’i suçladı. Kurye, dün kendisini WhatsApp grubundan çıkarttıklarını, arkasından da ‘arkadaşımız işi bıraktı’ dediklerini ifade etti. Kurye, kendisinin bu durumdan haberinin olmadığını, internet paketi olmadığından da gruba bakamadığını ifade etti. Ardından şu şekilde devam etti:

“Ondan sonra arkadaşlarım aramaya başladı, 'Niye işi bıraktın' diye. Ben de işi bırakmadığımı söyledim. 'Gruptan çıkardılar' deyince işten attıklarını anladım. Ve gerçekten de işten atmışlar. Hiçbir gerekçe de sunmadılar.”

Getir’in röportajın ertesi günü ters davranmaya başladığını öne sürdü:

Getir kuryesi, açıklamasında röportajın ertesi günü kendisine çok ters davranmaya başladıklarını iddia etti. İddiasına göre kendisine ‘Bak seni çıkartırız, seni çıkartmadığımıza dua et’ gibi sözlerle baskı uygulanıyor ve tehditler geliyordu. Ancak o zamanlarda böyle bir durumda tepki çekeceklerini bildikleri için işten çıkartamayacaklarını bildiklerini ifade etti. Öte yandan işten kendisinin çıkmasını sağlamak için bir yıldırma politikasının başladığını iddia eden kurye, motorla kaza yaptığında masrafını kendisine ödettirdiklerini söyledi.

“Seni çıkartmak istiyorlar” demişler:

Kurye, 1 hafta önce kendisini müdürünün aradığını ve “Böyle bir durum var, seni işten çıkartmak istiyorlar” dediğini öne sürdü. Müdür, şirkettekilerin aradan zaman geçtiğini ve olayın unutulduğunu düşündüğünü ifade ederek kuryeye “O yüzden ben senin için bir şans daha istedim, bir daha sakın öyle röportaj falan verme, son şansını da kaybetme” dedi. Kurye de buna dair sözünü verdiğini söyledi.

“5 saatlik ücretimi yatırmadılar”

Bunun yanı sıra röportaj sonrasında kendisini arayan bir yetkiliye 5 saatlik ücretinin eksik yatırıldığını söylediğini aktaran kurye, şöyle bir cevap aldığını ve halen ücretini alamadığını öne sürdü:

“Biz neyin derdindeyiz, biz neyin derdindesin kardeşim, üçün beşin lafını mı yapıyorsun? Seni işten çıkarmadığımıza dua et.”