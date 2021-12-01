Dünyanın İlk COVID-19 İlacı İçin 'Onay' Tavsiyesi

Bir grup bağımsız bilim insanı, Merck tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk COVID-19 ilacı olan Molnupiravir ile ilgili bir çalışma yürüttü. Uzmanlar, yaptıkları incelemeler sonucunda ilacın faydasının zararından çok olduğunu ve bu yüzden de kullanım onayı alması gerektiğini açıkladılar.

Bundan bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Merck'in geliştirdiği dünyanın ilk COVID-19 ilacının acil kullanım onayına sunulduğundan bahsetmiştik. Şimdi bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tamamen bağımsız uzmanlardan oluşan özel bir kurul, ilacın faydasının zararından fazla olduğu, bu yüzden onay verilmesi gerektiği tavsiyesini verdi. Gözler, ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından verilecek nihai kararda...

Molnupiravir isimli ilaç üzerindeki çalışmalarını tamamlayan bilim insanları, bu ilacı özellikle de hafif ve orta şiddete COVID-19 geçiren yaşlılar ile diyabet gibi hastalığa sahip insanlar için tavsiye ediyorlar. Hamileler için uygun olmadığı anlaşılan ilaç, klinik deneylerin kapsamadığı aşılı kişiler için de önerilmiyor.

Omicron isimli varyant için de etkili olduğu düşünülüyor

Bağımsız bilim insanları, yaptıkları oylamada 13'e 10'la karara vardılar. Yani uzmanların çoğu, bu ilacın onaylanması ve kullanıma sunulması gerektiğini savundu.

Molnupiravir ile ilgili açıklamalarda bulunan Merck yetkilileri ise daha önceki verilere dayanarak; ilacın omicron isimli varyant için de etkili olacağını düşünüyorlar. Ancak bu konuyla ilgili yeterli veri yok. Yapılan klinik çalışmalar sonucunda hastaneye yatış ve ölüm oranını yüzde 30 (daha önce yüzde 50 olduğu açıklanmıştı) düşüren ilaç, COVID-19 salgınında yeni bir yol ayrımına girmemizi sağlayacak gibi görünüyor.