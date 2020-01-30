İtalya'da 6 Bin Yolcu Corona Virüs Şüphesinden İndirilmiyor

Bugüne kadar Avrupa kıtasında 3 ülkede görülen Corona virüsü, bu kez İtalya'yı tehdit altına almış gibi duruyor. Bir yolcu gemisinde bulunan Çinli kadın, Corona virüs şüphesi nedeniyle gemide tutuluyor. Gemide bulunan diğer yolcuların da limana inmesine izin verilmiyor.

Dünya, Çin’in Wuhan kentinde aralık ayında patlak veren Corona virüsü dolayısıyla oldukça tedirgin halde. Virüs, bugüne kadar teyit edilen sayıya göre 7.783 kişiye bulaşmış ve 170 kişinin canına mal olmuş durumda. Tehlikeli virüs, hızlı bir şekilde dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Yeni tip Corona virüsü, bugüne kadar Avrupa kıtasında bulunan ülkelerin üçünde görüldü. Bu ülkeler Finlandiya, Almanya ve Fransa olurken yeni bir haber de İtalya’dan geldi. İtalya medyasındaki haberlere göre bir yolcu gemisinde bulunan Çinli bir kadında Corona virüsü şüphesi bulunuyor.

Gemide bulunan Çinli bir yolcuda Corona virüsü şüphesi:

BBC’de yer alan habere göre Costa Crociere firmasına ait Costa Smeralda isimli gemide Hong Kong’dan gelen Çinli bir kadın, yüksek ateş ve solunum güçlüğü şikayeti nedeniyle Corona virüsü şüphesiyle geminin revirinde tutuluyor. Çinli kadının eşi de herhangi bir semptoma sahip olmasa da ayrı bir odada bekletiliyor.

Çinli kadının gemide tutulması nedeniyle güvenlik önlemleri gerekçesiyle gemide bulunan 6 bin kadar yolcunun da limana inmesine izin verilmiyor. Gemide bulunan yolcular Çinli çift üzerindeki kontroller tamamlanana kadar limana inmek için izin alamayacak.

Gemide kontrol altında tutulan Çinli çiftin 25 Ocak’ta Milano’daki Malpensa Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı belirtiliyor. Ardından çiftin Savona kentine geçerek gemiye buradan bindikleri de aktarılıyor. Costa Smeralda gemisi, İtalya’ya ulaşmadan önce Marsilya, Barcelona ve Palma de Mallorca limanlarına uğradı.

Gemide bulunan 6 bin yolcunun limana inmesine izin vermeyen İtalya, bunun dışında bazı tartışmalı önlemlere de imza attı. Roma’da bulunan saygın sanat okullarından Cecilia Konservatuarı, Uzak Doğulu bütün öğrencilerin ancak doktor kontrolünden geçtikten sonra derslere kabul edilmesi kararını vermişti.

Ölümle tehdit eden bir virüs karşısında ciddi önlemler almak elbette mantıklı bir şeydir. Ancak İtalya basını, Corona virüsü korkusunun ülkede bir ‘psikoza’ dönüştüğünün altını çiziyor.