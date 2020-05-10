İtalya, İlk COVID-19 Aşısını Geliştirdiğini İddia Etti

İtalyan bilim insanları, laboratuvar ortamında fareler üzerinde geliştirilen bir aşının yeni tip koronavirüse karşı etkili olduğunu iddia ettiler. Yapılan açıklamaya göre tek bir aşılamadan sonra fareler, yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine bulaşmasını engelleyebilen antikorlar üretti.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle dünyada en ağır kayıpların yaşandığı ülkelerden biri olan İtalya, ilk COVID-19 aşısını geliştirdiğini iddia etti. İtalyan bilim insanları tarafından laboratuvar ortamında geliştirildiği söylenen aşı, başkent Roma’da bulunan Spallanzani Hastanesi’nde test edildi. Bilim insanları, aşının insan hücrelerinde bulunan SARS-CoV-2’yi nötralize etme özelliği bulunduğu için şu ana kadarki en gelişmiş aşılardan biri olduğunu öne sürüyor.

Fareler üzerinde geliştirilen beş farklı aşı adayını deneyerek karşılaştırma yapan bilim insanları, yapılan gözlemlerden sonra en iyi iki adayı seçtiler. Bu noktada araştırmacılar, tek bir aşılamadan sonra deney farelerinin yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine bulaşmasını engelleyebilen antikorlar geliştirdiğini söylüyor.

Dünyanın farklı yerlerinde aşı çalışmaları devam ediyor:

Dünyanın dört bir yanında COVID-19’a karşı geliştirilen aşı çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde dünya basınında geniş yer edinen bir haberse İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden gelmişti. İlk 2 gönüllüyle başlayan aşı denemeleri kapsamında bir kişiye COVID-19 aşısı, diğerineyse kontrol amaçlı menenjit aşısı enjekte edilmişti.

Aşının yanı sıra virüsün tedavi sürecinde öne çıkan bir başka yöntem plazma tedavisi. Ülkemizde de uygulanan bu tedavi yönteminde daha önce COVID-19 tanısı konan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen kişilerin kanından alınan ‘plazma’ adı verilen sıvı, yoğun bakımdaki hastalara enjekte edilerek hastanın pasif bağışıklığının başlamasına yardımcı olunuyor.

Sıtma ilaçlarının virüse karşı etkili olduğu söyleniyor:

Virüse karşı çok düşük dozlarda kullanıldığında etkili olduğu söylenen bir diğer şeyse sıtma ilaçları. Çin’den gelen raporlara göre COVID-19 hastalarının iyileşmesine yardımcı olan sıtma ilacı, bazı çalışma sonuçlarına göre bu hastalarda öksürük, soğuk algınlığı ve ateş süresini kısaltmaya yardımcı oluyor.

New England Tıp Dergisi’nde (NEJM) yayınlanan bir rapora göre hafif ila orta derecedeki hastalarda umut vadeden sıtma ilacı, durumu daha kritik olan hastalardaysa olumlu ya da olumsuz herhangi bir etki göstermiyor.

Remdesivir ilacı kullanılan hastalarda iyileşme hızı daha yüksek:

Koronavirüs ailesinin neden olduğu hastalıklar olan MERS ve SARS tedavisinde kullanılan bir ilaç olan Remdesivir, 2014 yılında Ebola tedavisi için üretilmişti. COVID-19 hastalığında da iyileşme sürecini hızlandırdığı iddia edilen ilaç, bu nedenle son dönemlerde popülerlik kazandı.

Yapılan klinik bir çalışmaya göre Remdesivir ilacı kullanan hastalarda iyileşme süresi, plasebo tedavisine kıyasla %31 oranında daha hızlı olarak gerçekleşiyor. Öte yandan Remdesivir alan hastalarda görülen %8’lik ölüm oranının da %11,6 dolaylarında seyreden plasebo alan hastalara göre kısmen daha düşük olduğu da bilinen bir diğer gerçek.