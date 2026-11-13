Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

Trump, Nvidia’nın Başına Tim Cook’u Önerdi

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Jensen Huang’ın istifasının ardından Nvidia’yı geçici olarak Colette Kress yönetiyor. Trump’ın CEO’luk için önerdiği isimse Tim Cook.

Trump, Nvidia’nın Başına Tim Cook’u Önerdi
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Jensen Huang’ın istifasıyla Nvidia’da 33 yıllık bir dönem kapandı. Şirketi şimdilik finans şefi Colette Kress yönetiyor. Kalıcı CEO’nun kim olacağı tartışılırken Donald Trump kendi adayını söyledi: Tim Cook.

Cook, eylül ayında Apple CEO’luğunu John Ternus’a devretmişti. Bugün Apple’ın yönetim kurulu başkanı; şirketin uluslararası stratejileriyle ilgileniyor. Trump ise onu Nvidia’nın başında görmek istiyor.

İçerikten Görseller

Trump, Nvidia’nın Başına Tim Cook’u Önerdi
6c0edef0-3027-4bf2-b974-07691e0617ab (1)
Ekran Resmi 2026-11-13 10.10.07
105812214-1553514226501rtx6pz52

Huang’ın istifasına uzanan ilişkiler

6c0edef0-3027-4bf2-b974-07691e0617ab (1)

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Huang’ın ayrılığından önce iki ilişki iddiası basına yansıdı. Önce Çin istihbaratıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen iş insanı Alice Huang ile ilişkisi gündeme geldi. Ardından Nvidia yöneticisi Kimberly Powell ile de ilişki yaşadığı öne sürüldü.

İddiaların peş peşe gelmesinin ardından Huang görevini bıraktı. Nvidia yönetim kurulu da şirketi geçici olarak Colette Kress’e emanet etti. Kalıcı CEO için şirket içinden ve dışından isimler değerlendiriliyor.

Trump’ın aklındaki isim belli

Ekran Resmi 2026-11-13 10.10.07

Trump, iddiaların ilk günlerinde Huang’a destek vermişti. İstifadan birkaç saat sonra Truth Social’da bu kez onun yerine geçmesini istediği kişiyi yazdı. Huang’ın “harika bir iş çıkardığını” söyleyip görevi devralabilecek tek ismin Tim Cook olduğunu savundu.

“Bir efsanenin yerini bir efsane alıyor!” diye de ekledi.

Cook’un Apple’daki işi sürüyor

105812214-1553514226501rtx6pz52

Cook’tan da Apple’dan da Nvidia’ya geçiş konusunda bir açıklama gelmedi. Apple’ın donanım şefi Johny Srouji’nin adı da güçlü dış adaylar arasında geçiyor.

Nvidia’yı şimdilik Kress yönetiyor. Trump’ın tercihi Cook; Srouji için konuşulanlar ise kulis bilgisiyle sınırlı.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

İnternet Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

A101’de Görüntülü Görüşme Yapabilen İki Akıllı Çocuk Saati Satışa Çıktı: İşte Fiyatları

A101’de Görüntülü Görüşme Yapabilen İki Akıllı Çocuk Saati Satışa Çıktı: İşte Fiyatları

Xiaomi Fabrikasında Bir İlk: İnsansı Robotlar 8 Saatlik Vardiyayı Tamamladı [Video]

Xiaomi Fabrikasında Bir İlk: İnsansı Robotlar 8 Saatlik Vardiyayı Tamamladı [Video]

Eskiden Spotify mı Vardı? YouTube MP3 Dönüştürme ve İndirme Nasıl Yapılır?

Eskiden Spotify mı Vardı? YouTube MP3 Dönüştürme ve İndirme Nasıl Yapılır?

İnternette Her Aradığını Bulmak İsteyenlere: Zamunda Benzeri En İyi Torrent Siteleri

İnternette Her Aradığını Bulmak İsteyenlere: Zamunda Benzeri En İyi Torrent Siteleri

Yasaklı Sitelere Girmek İçin DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir? 2025 Güncel DNS Listesi

Yasaklı Sitelere Girmek İçin DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir? 2025 Güncel DNS Listesi

Google’ı Tedirgin Edecek Rakam: ChatGPT’nin Arama Hacmi Google’ın Beşte Birine Ulaştı

Google’ı Tedirgin Edecek Rakam: ChatGPT’nin Arama Hacmi Google’ın Beşte Birine Ulaştı

Sadece Telefon Numarasıyla Türkiye’deki Herkesin Tüm Kişisel Bilgilerini Gösteren Bir İnternet Sitesi Ortaya Çıktı

Sadece Telefon Numarasıyla Türkiye’deki Herkesin Tüm Kişisel Bilgilerini Gösteren Bir İnternet Sitesi Ortaya Çıktı

Elon Musk’ın Şirketlerinde Tarihi Kayıp: 456 Milyar Dolar Eridi

Elon Musk’ın Şirketlerinde Tarihi Kayıp: 456 Milyar Dolar Eridi

Apple Nvidia

YORUMLAR

(1)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Emre Bey 5 saat önce
Tim Cook fikri harika! Asla ama asla bir kadın tarafından baştan çıkarılamaz :) Üstelik Apple onun CEO'luğunda CEO olarak oturduğu süre göz önünde bulundurulursa nerdeyse hiçbir şey yapmadan kaç kat büyüdü! Doğru bir tercih olur ama Apple'a ne olur?
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

Türkiye'deki En Uzun Menzilli Elektrikli Otomobiller ve Fiyatları | Kasım 2026 Güncel

Türkiye'deki En Uzun Menzilli Elektrikli Otomobiller ve Fiyatları | Kasım 2026 Güncel

18 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor [Kasım 2026]

18 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor [Kasım 2026]

Skoda Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Skoda Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Volkswagen’in Elektrikli Otomobil Başarısı Şirketin Başına Dert Oldu: Peki Neden?

Volkswagen’in Elektrikli Otomobil Başarısı Şirketin Başına Dert Oldu: Peki Neden?

iPhone 20 Pro, Apple'ın iPhone X'ten Bu Yana Gerçekleştirdiği En Büyük Tasarım Değişikliği Olacak

iPhone 20 Pro, Apple'ın iPhone X'ten Bu Yana Gerçekleştirdiği En Büyük Tasarım Değişikliği Olacak

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com