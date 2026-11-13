Trump, Nvidia’nın Başına Tim Cook’u Önerdi

Jensen Huang’ın istifasının ardından Nvidia’yı geçici olarak Colette Kress yönetiyor. Trump’ın CEO’luk için önerdiği isimse Tim Cook.

Jensen Huang’ın istifasıyla Nvidia’da 33 yıllık bir dönem kapandı. Şirketi şimdilik finans şefi Colette Kress yönetiyor. Kalıcı CEO’nun kim olacağı tartışılırken Donald Trump kendi adayını söyledi: Tim Cook.

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Cook, eylül ayında Apple CEO’luğunu John Ternus’a devretmişti. Bugün Apple’ın yönetim kurulu başkanı; şirketin uluslararası stratejileriyle ilgileniyor. Trump ise onu Nvidia’nın başında görmek istiyor.

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Huang’ın istifasına uzanan ilişkiler

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Huang’ın ayrılığından önce iki ilişki iddiası basına yansıdı. Önce Çin istihbaratıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen iş insanı Alice Huang ile ilişkisi gündeme geldi. Ardından Nvidia yöneticisi Kimberly Powell ile de ilişki yaşadığı öne sürüldü.

İddiaların peş peşe gelmesinin ardından Huang görevini bıraktı. Nvidia yönetim kurulu da şirketi geçici olarak Colette Kress’e emanet etti. Kalıcı CEO için şirket içinden ve dışından isimler değerlendiriliyor.

Trump’ın aklındaki isim belli

Trump, iddiaların ilk günlerinde Huang’a destek vermişti. İstifadan birkaç saat sonra Truth Social’da bu kez onun yerine geçmesini istediği kişiyi yazdı. Huang’ın “harika bir iş çıkardığını” söyleyip görevi devralabilecek tek ismin Tim Cook olduğunu savundu.

“Bir efsanenin yerini bir efsane alıyor!” diye de ekledi.

Cook’un Apple’daki işi sürüyor

Cook’tan da Apple’dan da Nvidia’ya geçiş konusunda bir açıklama gelmedi. Apple’ın donanım şefi Johny Srouji’nin adı da güçlü dış adaylar arasında geçiyor.

Nvidia’yı şimdilik Kress yönetiyor. Trump’ın tercihi Cook; Srouji için konuşulanlar ise kulis bilgisiyle sınırlı.