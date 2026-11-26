Google, Türkiye'deki 20. yılını "20 Yıl, 20 Hikaye" adlı özel bir belgesel serisiyle kutluyor. Şirketin araçları, eğitimleri ve iş birlikleriyle Türkiye'de şekillenen ilham verici başarı yolculuklarını mercek altına alan bu 20 kısa belgesel, özellikle bu alana ilgi duyanlar için öğretici niteliği de taşıyor.
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Türkiye'de dijital dönüşümün hızlandığı son 20 yılda girişimcilerden içerik üreticilerine, eğitimcilerden sanatçılara kadar pek çok farklı alandan isim teknolojiyi kullanarak kendi başarı hikâyelerini yazdı. Google Türkiye'nin YouTube kanalında yayınladığı "Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye" serisi, bu dönüşümün perde arkasını ve bireylerin hayatında yarattığı değişimi gözler önüne seriyor.
Yonca Dervişoğlu | Google Türkiye ile 20 Yıl, 20 Hikaye
Orkun Işıtmak | Google Türkiye ile 20 Yıl, 20 Hikaye
Hepsiburada | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye
Kısmet by Milka | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye
HubX | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye
MediaMarkt | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye
Taha Can | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye
Kerem Çatay | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye
Berk Sökmen | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye
Uludağ Otomotiv | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye
Turkcell | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye
Mert Can Altun | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye
Trendyol | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye
Şeref Sağıroğlu | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye
Refik Anadol | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye
Kandilli Rasathanesi | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye
Karaköy Güllüoğlu | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye
Mehmet Keteloğlu | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye