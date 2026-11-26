Google, Türkiye'deki 20. yılını "20 Yıl, 20 Hikaye" adlı özel belgeseli ile kutluyor.

Google, Türkiye'deki 20. yılını "20 Yıl, 20 Hikaye" adlı özel bir belgesel serisiyle kutluyor. Şirketin araçları, eğitimleri ve iş birlikleriyle Türkiye'de şekillenen ilham verici başarı yolculuklarını mercek altına alan bu 20 kısa belgesel, özellikle bu alana ilgi duyanlar için öğretici niteliği de taşıyor.

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Türkiye'de dijital dönüşümün hızlandığı son 20 yılda girişimcilerden içerik üreticilerine, eğitimcilerden sanatçılara kadar pek çok farklı alandan isim teknolojiyi kullanarak kendi başarı hikâyelerini yazdı. Google Türkiye'nin YouTube kanalında yayınladığı "Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye" serisi, bu dönüşümün perde arkasını ve bireylerin hayatında yarattığı değişimi gözler önüne seriyor.

Yonca Dervişoğlu | Google Türkiye ile 20 Yıl, 20 Hikaye

Orkun Işıtmak | Google Türkiye ile 20 Yıl, 20 Hikaye

Hepsiburada | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye

Kısmet by Milka | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye

HubX | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye

MediaMarkt | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye

Taha Can | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye

Kerem Çatay | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye

Berk Sökmen | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye

Uludağ Otomotiv | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye

Turkcell | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye

Mert Can Altun | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye

Trendyol | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye

Şeref Sağıroğlu | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye

Refik Anadol | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye

Kandilli Rasathanesi | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye

Karaköy Güllüoğlu | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye

Mehmet Keteloğlu | Google Türkiye ile 20 Yıl 20 Hikaye