İTÜ Trendler Zirvesi 3 - 4 ve 5 Kasım'da Gerçekleşecek

İTÜ bünyesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Trendler Zirvesi 3-4-5 Kasım 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek. Etkinlikte katılımcılara sertifika verilecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından gerçekleştirilen Trendler Zirvesi; katılımcılarını başta teknoloji olmak üzere çeşitli alanlardaki global trendler hakkında bilgilendirirken yol göstermeyi amaçlayan interaktif bir etkinlik.

Öğrencileri sürdürülebilirlik, dijitalleşme, yapay zeka ve sosyal medya gibi birçok konuda alanında uzman isimlerle buluşturacak olan etkinlikte katılımcılara sertifika da verilecek.

Çevrim içi olarak gerçekleşecek:

Etkinlik bu sene 3, 4 ve 5 Kasım tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleşecek. 3 Kasım’da başta Twitch olmak üzere birçok sosyal medya platformunda geniş kitlelere hitap eden yayıncı Pelin ‘’PqueeN’’ Baynazoğlu katılımcılara dijital dünyada var olabilmenin nasıl mümkün olduğunu anlatacak. Sonrasında ikas.com Kurucusu Mustafa Namoğlu ‘’Yeni Nesil E-Ticaret’’ konulu oturumla etkinlikte yer alacak.

4 Kasım’da ‘’Dijital Minimalizm ve Girişimcilik’’ konularını konuşmak üzere kişisel gelişim dünyasının tanınan ismi Hikmet Anıl Öztekin katılımcılarla bir araya gelecek. Ardından nöropazarlama ve sosyal medyanın geleceği konuları ile ilgili oturumlar gerçekleşecek. Son olarak da 5 Kasım’da daha yaşanabilir bir dünya hakkında konuşmak için Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nden Şeyda Dağdeviren-Hill, Ekolojik Dönüşüm Kurucu Ortağı Utku Yılmaz, Greenvibes Eş Kurucusu Ceren Özcan Tatar ve Dijital İçerik Üreticisi Yağmur Tekin etkinlikte yer alacak.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayarak web sitesini ziyaret edebilirsiniz.