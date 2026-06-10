Apple'ın Yeni Yapay Zekâ Modelinin "Gemini"ya Dair Hiçbir Şey İçermediği Açıklandı

Apple daha önce yeni yapay zekâ modelini Gemini ile yapılan ortaklık doğrultusunda geliştireceğini açıklamıştı. Şimdi ise şirketin önemli bir isminden yeni bir açıklama geldi.

Apple'ın yeni Apple Intelligence'da Gemini kullanıp kullanmadığına yönelik dedikodulara son nokta en yetkili isimden geldi.

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Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, merakla beklenen Apple Intelligence altyapısını açıklarken "Sistemimizde Google Asistan veya Gemini’a ait tek bir satır kod bile yok!" dedi.

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AFM ailesiyle tanışın

Apple, tamamen kendi üretimi olan ve "Apple Foundation Models" (AFM) adını verdiği yeni bir yapay zekâ ailesi kurdu. Bu aile, internete bile ihtiyaç duymadan cihazınızda çalışan iki model ve devasa bulut sunucularında koşan üç gelişmiş modelden oluşuyor.

Siri artık çok daha akıllı, sesler daha gerçekçi ve en önemlisi fotoğraflarınızı düzenlerken verileriniz Apple’ın güvenli duvarlarının dışına çıkmıyor.

Peki ya Google?

Aslında Google ile yapılan ortaklığın meyveleri de yok değil. Apple, yeni modellerini eğitirken Google’ın güçlü yapay zekâsı Gemini’ın çıktılarından bir nevi "ders notu" olarak faydalanmış.

Ayrıca en ağır ve karmaşık görevleri sırtlayan devasa AFM Cloud Pro modelini çalıştırmak için Google’ın bulut sistemindeki NVIDIA çiplerini kiralamış. Yani Apple, Google’ın beynini değil, sadece bilgisayarlarının gücünü kullanıyor.