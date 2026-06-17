Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

Ubisoft, popüler abonelik servisi Ubisoft+ Premium'u 18-23 Haziran tarihleri arasında tamamen ücretsiz hâle getiriyor.

Ubisoft'un yaptığı duyuruya göre abonelik sistemi Ubisoft+ Premium, 18 Haziran ile 23 Haziran tarihleri arasında kapılarını ücretsiz olarak kullanıcılara açacak.

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Oyuncular bu 5 günlük süre zarfında Ubisoft+ Premium hizmetine hiçbir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekler.

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Hangi oyunlar ücretsiz oynanabilecek?

Ücretsiz deneme süreci boyunca oyuncular, sadece standart yapımlara değil, oyunların DLC ve bonus içeriklerini de barındıran premium sürümlerine erişebilecekler.

Kampanya kapsamında tamamen ücretsiz olarak deneyimlenebilecek öne çıkan oyunlar arasında şunlar yer alıyor:

Assassin’s Creed Shadows ve Claws of Awaji DLC'si

The Division 2

Rainbow Six Siege

Far Cry 6

Anno 117: Pax Romana

Star Wars Outlaws

Avatar: Frontiers of Pandora

The Crew Motorfest

For Honor ve çok daha fazlası...

Aboneliğinizi devam ettirebilirsiniz

Kullanıcılar ücretsiz deneme süresi bittikten sonra da Ubisoft+ Premium aboneliğini devam ettirmek isterlerse birçok özel avantajdan yararlanmaya devam edecekler.

Aktif bir aboneliğe sahip olan oyuncular, önümüzdeki dönemde çıkacak yeni Ubisoft oyunlarına çıktıkları ilk günden erişim hakkı kazanacaklar. Bu oyunlar arasında 7 Temmuz'da çıkacak olan Assassin’s Creed Black Flag Resynced ve 1 Ekim'de oyunseverlerle buluşacak olan Rayman Legends Retold gibi merakla beklenen yapımlar yer alıyor.