Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Ubisoft, popüler abonelik servisi Ubisoft+ Premium'u 18-23 Haziran tarihleri arasında tamamen ücretsiz hâle getiriyor.

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Ubisoft'un yaptığı duyuruya göre abonelik sistemi Ubisoft+ Premium, 18 Haziran ile 23 Haziran tarihleri arasında kapılarını ücretsiz olarak kullanıcılara açacak.

Oyuncular bu 5 günlük süre zarfında Ubisoft+ Premium hizmetine hiçbir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekler.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Steam Mermi Festivali İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

Steam Mermi Festivali İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

[4-11 Haziran] Toplam Değeri 1202 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[4-11 Haziran] Toplam Değeri 1202 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

[11-18 Haziran] 139 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz

[11-18 Haziran] 139 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz

İçerikten Görseller

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!
2
2

Hangi oyunlar ücretsiz oynanabilecek?

2

Ücretsiz deneme süreci boyunca oyuncular, sadece standart yapımlara değil, oyunların DLC ve bonus içeriklerini de barındıran premium sürümlerine erişebilecekler.

Kampanya kapsamında tamamen ücretsiz olarak deneyimlenebilecek öne çıkan oyunlar arasında şunlar yer alıyor:

  • Assassin’s Creed Shadows ve Claws of Awaji DLC'si
  • The Division 2
  • Rainbow Six Siege
  • Far Cry 6
  • Anno 117: Pax Romana
  • Star Wars Outlaws
  • Avatar: Frontiers of Pandora
  • The Crew Motorfest
  • For Honor ve çok daha fazlası...

Aboneliğinizi devam ettirebilirsiniz

2

Kullanıcılar ücretsiz deneme süresi bittikten sonra da Ubisoft+ Premium aboneliğini devam ettirmek isterlerse birçok özel avantajdan yararlanmaya devam edecekler.

Aktif bir aboneliğe sahip olan oyuncular, önümüzdeki dönemde çıkacak yeni Ubisoft oyunlarına çıktıkları ilk günden erişim hakkı kazanacaklar. Bu oyunlar arasında 7 Temmuz'da çıkacak olan Assassin’s Creed Black Flag Resynced ve 1 Ekim'de oyunseverlerle buluşacak olan Rayman Legends Retold gibi merakla beklenen yapımlar yer alıyor.

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Otokoç'ta Fiat otomobillerde size özel sıfır faiz avantajlarını öğrenmek için tıklayın!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

[Haziran 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

[Haziran 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Xbox, Game Pass'e Yapılan Dev Zamdan Sonra Milyonlarca Oyuncu Kaybettiklerini İtiraf Etti

Xbox, Game Pass'e Yapılan Dev Zamdan Sonra Milyonlarca Oyuncu Kaybettiklerini İtiraf Etti

Steam Mermi Festivali İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

Steam Mermi Festivali İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Oyunlar Ubisoft ücretsiz oyun

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Togg T10F'in Merakla Beklenen Özelliği Geldi: V2L Teknolojisi Nedir, Nasıl Çalışır?

Togg T10F'in Merakla Beklenen Özelliği Geldi: V2L Teknolojisi Nedir, Nasıl Çalışır?

iPhone 18'in Gelecek Yıla Erteleneceğine Dair İddialar Kesinleşti (Standart Model İçin 2027'yi Bekleyeceğiz)

iPhone 18'in Gelecek Yıla Erteleneceğine Dair İddialar Kesinleşti (Standart Model İçin 2027'yi Bekleyeceğiz)

Uygun Fiyata DJI Drone Geliyor: Bu Hafta BİM'de Satılacak Teknolojik Ürünler

Uygun Fiyata DJI Drone Geliyor: Bu Hafta BİM'de Satılacak Teknolojik Ürünler

Xiaomi, Tesla'nın 12 Yıl Önce Söz Verdiği Ama Yapamadığı Bir Elektrikli Otomobil Özelliğini Tanıttı

Xiaomi, Tesla'nın 12 Yıl Önce Söz Verdiği Ama Yapamadığı Bir Elektrikli Otomobil Özelliğini Tanıttı

748 GB RAM’li, Bir Ev Parasına Satılan Bilgisayar ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Tanıtıldı

748 GB RAM’li, Bir Ev Parasına Satılan Bilgisayar ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com