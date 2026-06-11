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Google, 4 Kat Daha Hızlı Metin Üreten Yeni Modeli DiffusionGemma'yı Tanıttı

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Google, 4 kat daha hızlı metin üreten yeni modelini bugün görücüye çıkardı. Peki bu model başka neler yapabiliyor?

Google, 4 Kat Daha Hızlı Metin Üreten Yeni Modeli DiffusionGemma'yı Tanıttı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, DiffusionGemma adını verdiği yeni dil modelini açık kaynaklı olarak paylaştı.

Geleneksel yapay zekâ modellerine kıyasla çok daha iyi sonuçlar veren bu yeni teknoloji, metinleri tam 4 kat daha hızlı üretiyor. Üstelik bunu yaparken bilgisayarınızı da hiç yormuyor.

İçerikten Görseller

Google, 4 Kat Daha Hızlı Metin Üreten Yeni Modeli DiffusionGemma'yı Tanıttı
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Görüntü teknolojisinden kelimelerin sihrine

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DiffusionGemma’nın arkasındaki sır, aslında Midjourney veya DALL-E gibi görsel üreten yapay zekâların çalışma mantığında gizli. Standart modeller kelimeleri tek tek, adeta heceleyerek yazarken; DiffusionGemma önce rastgele kelimelerden oluşan "flu" bir taslak hazırlıyor.

Ardından bu taslağı hızla düzelterek tek seferde tam 256 kelime öbeğini birden ortaya çıkarıyor.

Evdeki bilgisayarlar bile çalıştırabilecek.

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Google, bu modelde "uzmanların karışımı" adı verilen akıllı bir sistem kullandı. Modelin içinde 26 milyar parametre var ama o, her soru için sadece en yetenekli 3.8 milyarını ayağa kaldırıyor. Hafif bir veri formatıyla birleşen bu sistem sayesinde, normalde bu tarz modelleri çalıştırırken "benden bu kadar" diyen tüketici ekran kartları bile artık zorlanmadan yapay zekâ fırtınası estirebilecek.

Yapay zekâ dünyasını çok daha erişilebilir kılacak olan DiffusionGemma, popüler geliştirici platformu Hugging Face üzerinde tamamen ücretsiz ve açık kaynaklı olarak meraklılarını bekliyor.

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