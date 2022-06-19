İzmir'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Dün öğlen saatlerinde İzmir'in Foça ve Karaburun ilçelerinde yangın başladığı ifade edilmişti. Gelen açıklamalar, yangınların kontrol altına alındığını gösterdi.

Geçtiğimiz yıllarda ülkemiz ve tüm dünya genelinde büyük çaplı orman yangınları yaşanmıştı. Bazılarının söndürülmesi günler, haftalar alan bu yangınlar sonrası çok sayıda canlı yaşamını yitirirken ormanlarla birlikte hepimizin içi yanmıştı.

Maalesef dün de korkulan oldu ve yaz aylarının gelmesiyle yine bir orman yangını haberiyle daha karşı karşıya kaldık. İzmir'in Foça ilçesinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek etrafa sıçramaya başlamıştı. Ayrıca Karaburun ilçesinde de yangın çıktığı belirtilmişti.

Yangının kaynağı henüz belirlenemedi

Foça'da ve ardından Karaburun ilçesinde de başlayan orman yangınları kısa süre içinde fark edilmiş olmasına rağmen maalesef rüzgarında etkisiyle yangın giderek büyüdü. Bölgelere sevk edilen helikopterlerle birlikte yangına müdahale edildiği aktarılmıştı.

Dün başlayan yangınlarda söndürme çalışmaları, bölgeye sevk edilen 2 söndürme uçağı, 3 helikopter, 15 arazöz ve 3 dozer ile hız kazandırılmıştı. Korkutucu yangınların çıkış sebebinin ise henüz belirlenemediği ifade edilmişti.

Yangınlar kontrol altına alındı

Gelen haberlere göre İzmir’de dün başlayan yangınlar, yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Açıklamalarda, Foça'daki yangının dün, Karaburun'daki yangının ise 15 saat sonra kontrol altına alındığı ifade edildi. Dün havanın kararmasının ardından yerde bulunan ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini; bugün ise havanın aydınlanmasıyla havadan desteğin tekrar başladığını belirten yetkililer, Karaburun'daki korkutucu yangının söndürüldüğünü ifade etti. Ayrıca yangında 42 hektarlık alanın zarar gördüğü aktarıldı ve bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.