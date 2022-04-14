Çin merkezli bir yayın platformu olan ve ülkemizde de Jahrein'in geçiş yapmasından sonra popülaritesi artan Nimo TV'nn dünya genelinde operasyonlarını durduracağı bilgisi geldi.

Geçtiğimiz sene ülkemizde büyük bir Twitch skandalı patlak vermiş; yaşanan 'kara para aklama' ve veri sızıntısı olayları sonrası pek çok yayıncı platformdaki yayınlarına süreli/süresiz olarak ara vermişti. Hatta kimi yayıncılar platform ile bağlarını tamamen kopararak alternatif platformlara yönelmişti.

Twitch'teki yayınlarını tamamen durdurup bambaşka bir platforma geçiş yapan isimlerden biri de Jahrein ve ekibi olmuştu. Jahrein, yayınlarına Nimo TV isimli platformda devam edeceğini açıklamış; ardından ülkemizde çok da popüler olmayan bu platformda yayın yapmaya başlamıştı. Şimdi ise Jahrein'den platformun aldığı bir karara yönelik açıklama geldi.

Nimo TV, dünya genelinde operasyonlarını durduruyor

Jahrein, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Nimo TV'nin dünya genelinde operasyonlarına son verdiğini açıkladı. Haberi bugün aldıklarını ve bu türden bir karardan daha öncesinde haberleri olmadığını belirten Jahrein, platformun neden kapandığına yönelik de bir bilgisi olmadığını ifade etti.

Yayınlarına nerede devam edeceğine ve önümüzdeki süreçte ne gibi kararlar alınacağına yönelik henüz düşünmediklerini belirten Jahrein, sözleşme gereği br ay daha Nimo TV'de yayın yapmaya devam edeceklerini açıkladı. Jahrein, sonrasında geçilecek platform ile ilgili de hem takipçilerinden hem de ekibinden geri dönüşler alarak bir karara varacaklarını belirtti.

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