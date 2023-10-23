Avrupa Birliği ve ABD'den sonra şimdi de Japonya, Google'a antitröst davası açtı. Japon yetkililere göre Google, rakipleriyle bir kâr payı anlaşması yaptı. Google ise iddiaları reddetti.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bir süredir sancılı bir süreçten geçiyor. Bunun nedeni, şirketin hemen her ülkede davalık olmaya başlamış olması. Bu davaların nedeni ise Google'ın giderek tekelleşmesi. İşte şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez de Japonya, Google'a bir antitröst davası açtığını duyurdu.

Japonya Adil Ticaret Komisyonu tarafından açılan davada, Google ile rakipleri arasında bir anlaşma yapılmış olma ihtimalinden söz ediliyor. İddialara göre şirket, rakip akıllı telefon firmaları ile arama motoru sektörü üzerinden bir anlaşma yaptı ve bu anlaşma kapsamında, rakiplerine kâr payı ödüyor. Hatırlayan okurlarımız vardır; Google, ABD'de açılan antitröst davasında da benzer iddialarla gündemde.

"Android, sınırsız özelleştirme imkânı sunuyor"

Konuyla ilgili olarak CNBC'ye konuşan bir Google sözcüsü, iddiaları reddetmiş olsa da çarpıcı bir açıklamada bulundu. Google sözcüsünün açıklamasına göre şirket, Android ekosisteminde zaten sınırsız özelleştirme imkânı sunuyordu.

Japonya Adil Ticaret Komisyonu, soruşturma kapsamında sadece Google ile değil, üçüncü taraf paydaşlarla da görüşüleceğini söyledi. Hatta kuruma göre 22 Kasım'a kadar üçüncü tarafların görüşleri alınacak. Eğer bu davada Google'ın rekabet kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilirse bu durum Avrupa Birliği ile ABD'de açılan davaların da seyrini etkileyecektir. Google, tarihinin en büyük cezası ile karşı karşıya gibi görünüyor.