Google'a cinsiyetçilik yaptığı gerekçesiyle dava açan şirketin eski yöneticilerinden Ülkü Rowe, açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Google'ı Türk yöneticiye 1,15 milyon dolar ödeme yapmaya mahkûm etti.

Pek çok kişinin hayalini teknoloji devi firmalarda çalışmak süslüyor olsa da iş gerçekten o firmalarla çalışmaya geldiğinde insanlar beklediğini bulamayabiliyor. Google'da çalışmaya başlayan Türk yönetici Ülkü Rowe da bu ikinci gruba giriyor.

Daha önce kendisinin kadın olduğu için çeşitli etkinliklerde dışlandığını, şirket içinde yükselmesine engel olunduğunu ve benzer tecrübede ya da daha tecrübesiz erkek çalışanlara, kadın çalışanlara ödenenden daha fazla maaş ödendiğini söyleyerek mahkemeye başvuran Rowe, tazminat almaya hak kazandı.

Jüri, Ülkü Rowe'dan yana görüş bildirdi.

Tam 23 yıllık tecrübeyle 2017 yılında Google'a katılan Rowe, 6 yıldır bulut bilişim biriminde yöneticilik yapıyordu. Erkek mevkidaşlarından bariz şekilde daha düşük bir maaş teklif edilen Rowe, ayrıca başkan yardımcılığı görevine de kendisinden daha tecrübesiz ve gerekli vasıfların tamamına hâkim olmayan birinin getirilmesi üzerine mahkemeye gitmişti.

Jüri, Rowe'un iş yerinde haksızlığa uğradığı yönünde görüş bildirdi ve Google'ın Rowe'a, mahrum bıraktığı maaşlar ve primler ile bu süreçte Rowe'un yaşadığı psikolojik yıpranmadan dolayı 1,15 milyon dolar ödemesine karar verildi. Öte yandan jüri, Google'ın New York'ta geçerli olan eşit ücret yasasını delmediği yönünde görüş bildirdi.

Rowe'un avukatlığını yapan Cara Greene, jüri kararının altını çizerek bu kararla birlikte hem müvekkilinin maruz kaldığı haksızlıkların kabul edildiğini hem de şirketlere ayrımcılığın kabul edilemez olduğuna dair bir mesaj verildiğini söyledi. Birkaç yıl önce de Google, 20 bin çalışanının katıldığı bir protesto gösterisinde taciz ve ayrımcılık sorunları nedeniyle eleştirilmişti.