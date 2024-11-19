Ahşap ev yapılırken alışkın olmadığımız bir yöntem var. O da ahşabı kontrollü şekilde yakmak yani “yakisugi”. Biz aman yanmasın diye uğraşırken Japonlar tahtaları neden bilerek yakıyor?

Yüzyıllardır kullanılan bu yöntem günümüzde hâlâ uygulanıyor.

Peki ahşabı bilinçli şekilde yakmanın asıl amacı ne?

18. yüzyıldan beri kullanılıyor.

Japoncada “yakisugi”, “yanmış sedir” anlamına geliyor ve bir ahşap koruma yöntemi olarak kullanılıyor. Ahşabın yüzeyi kömürleştirilerek su geçirmezlik sağlanıyor ve dayanıklılığı arttırılıyor.

Geleneksel olarak Japon sediri kullanılsa da günümüzde çam, meşe ve ladin gibi farklı ağaç türlerinde de tercih ediliyor ancak her ağaç için de geçerli değil.

Yakisugi nasıl uygulanıyor?

Üç ahşap kalas, üçgen oluşturulacak şekilde birleştiriliyor ve iç kısmı ateşe veriliyor. Yeterli yanma sağlandıktan sonra kalaslar açılıyor ve suyla söndürülüyor. Modern uygulamalarda ise pürmüz veya fırın kullanarak benzer etkileri alanlar da var.

Yakma işlemi tamamlandıktan sonra ise yüzeydeki kömür tabakası fırçalanarak temizleniyor ve ahşap, doğal yağlarla kaplanarak korunuyor.

Yakisuginin faydaları ve zorlukları neler?

Yapılan bu teknik, ahşabın küflenmesini ve çürümesini engelleyerek ömrünü uzatırken bakım ihtiyacı da azalıyor. Kömürleşmiş yüzey sayesinde ahşap; suya, güneş ışınlarına ve sert hava koşullarına karşı dayanıklı hâle geliyor.

Böceklenme ve termit oluşumunu engelleyerek ahşabı koruduğu gibi aynı zamanda yangın geciktirici özelliği de eklenmiş oluyor. Rengini koruması için ise belirli dönemlerde yağlanabiliyor.

Herkesin deneyememesi, sabır ve özen gerektirmesi ise zorlukları arasında. Ayrıca uygulamanın selvi gibi temiz bir ahşap yüzeye yapılması gerekiyor. Bu yüzden de her yüzeyde aynı sonucu almak mümkün olmuyor.

Çevre dostu yöntem.

Günümüzde modern mimaride popüler bir trend hâline gelen yakisugi, dış cepheden iç mekân dekorasyonlarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Doğal ve sürdürülebilir olması da özellikle çevre dostu tasarımcı ve mimarlar için cazip oluyor. Ayrıca görünümü epey bir hoş duruyor.

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