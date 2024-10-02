Trafik ışıkları hepimizin bildiği gibi kırmızı sarı ve yeşil renklerden oluşur. Ancak bir ülke hariç. Japonya'da yeşil renk yerine şaşırtıcı bir şekilde mavi kullanılır. Peki bunun sebebi nedir?

Japonya’nın kültürel anlamdaki farklılıkları ve tuhaflıkları, hepimizin malumu. Ancak trafik ışığı gibi genelgeçer bir konunun değişim göstermesi kulağa oldukça ilginç geliyor.

Gelin, bunun sebebine bakalım.

Bunun sebebi, Japonya’nın dilsel ve kültürel tarihine dayanır.

Eski zamanlarda Japon dili, yeşil ve mavi arasında net bir ayrım yapmazdı ve her iki rengi tanımlamak için “aoi” kelimesini kullanırdı. Modern Japoncada “aoi” (mavi) ve “midori” (yeşil) için ayrı kelimeler olmasına rağmen geçiş, anında gerçekleşmedi.

Ayrıca II. Dünya Savaşı esnasında bu renkler arasında ayrım yapmak, oldukça kritik bir hâle geldi. Uçak gemilerini maviye daha yakın bir tonda boyama ihtiyacı, maviyi yeşilden ayırmanın önemini vurguladı.

Bu durum da karışıklığın önlenmesine yardımcı oldu ve mavi ile yeşilin, ayrı renkler olarak tanınmasını sağladı.

Ancak savaş sonrası Japonya’da, kırmızı ve yeşil renkli trafik ışıkları tanıtılmış olsa da insanlar yeşil renge hâlâ “aoi” diyorlardı.

Bu, her iki renge de yaygın olarak “aoi” denmesi sebebiyle bazı trafik ışıklarının yeşil yerine mavi göstermesine neden oldu. Ayrıca bu ülkedeki trafik ışıklarında mavi rengin kullanılmasının kültürel etkisinin yanı sıra renk psikolojisiyle de bir bağlantısı bulunmakta.

Mavi, sakinlik ve güvenlik duygusunu iletme eğiliminde olan bir renktir. Trafik ışıklarında mavi kullanılmasının amacı, sürücülere ve yayalara “dikkatli ama aynı zamanda sakin olun” mesajını verir.

Özetle Japonya’daki trafik ışıklarında yeşil yerine mavi renk kullanılmasının amacı hem dilsel hem de kültürel etkilerle ilişkilidir.

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