İnternet dünyasının vazgeçilmezi Java dilini herkes bilir. İşte bu dil kullanılarak oluşturulan dosyaların arşiv dosyası .jar uzantılı JAR dosyalarıdır. JAR dosyaları ZIP formatında oldukları için aslında pek çok kullanıcı bu türe aşinadir. Gelin JAR dosyası nedir, nasıl açılır gibi merak edilen sorulara yakından bakalım.

Dijital dünyanın artık gerçek hayatın ayrılmaz bir parçası olması ile birlikte hayatımıza pek çok yeni terim girdi. Bunlardan bir tanesi de JAR dosyası. Aslında JAR dosyası, pek çok standart kullanıcının kolay kolay karşılaşmayacağı bir dosya türüdür. Çünkü internet dünyasının vazgeçilmezi Java dili ile hazırlanmış dosyaların arşiv dosyası .jar uzantılı JAR dosyalarıdır.

JAR dosyaları, içinde pek çok farklı dosya barındırdığı için ZIP formatındadır ve bu nedenle pek çok kullanıcı bu formata aşinadır. Hani çoklu dosyaları paylaşmadan önce sıkıştırıyoruz ya, işte ZIP formatı budur. Bu açıdan baktığımız zaman JAR dosyalarının arşiv dosyası olma özelliği gözler önüne seriliyor. Gelin JAR dosyası nedir, JAR dosyaları nasıl açılır gibi merak edilen soruları biraz daha detaylı inceleyelim.

JAR dosyası nedir?

.jar uzantılı Java ARchive ya da kısaca JAR dosyası, Java Runtime Environment tarafından Java dosyalarını ve bunlara bağlı meta verileri saklayan bir paket dosya formatı yani arşiv dosyasıdır. İçinde birden çok dosya barındırdığı için ZIP formatında olan JAR dosyası, içinde Java’ya özgü bildirim dosyaları taşır.

JAR dosyası ne işe yarar?

En basit tanımıyla JAR dosyası, her şeyin derli toplu bir şekilde saklanmasını sağlar. İçinde Java ile hazırlanmış bir uygulamanın onlarca farklı bileşenini saklayan bir JAR dosyası sayesinde tüm uygulama, tek bir istek ile verimli bir şekilde dağıtılabilir. Sıkıştırıldıkları için indirme süresini kısaltırlar. JAR dosyası içinde bulunan bildirim dosyaları, bu dosyanın hangi amaçla kullanılacağını açıklar.

JAR dosyası nasıl açılır?

Adım #1: Buradan WinRAR programını indirin. ya da buradan 7-Zip programını indirin.

Buradan WinRAR programını indirin. Adım #2: Program kurulumunu tamamlayın.

Program kurulumunu tamamlayın. Adım #3: Görüntülemek istediğiniz JAR dosyasını yüklemiş olduğunuz program üzerinden açın.

Görüntülemek istediğiniz JAR dosyasını yüklemiş olduğunuz program üzerinden açın. Adım #4: JAR dosyası içindeki verileri sürükle - bırak yöntemi ile farklı bir klasöre kaydedin.

JAR dosyası içindeki verileri sürükle - bırak yöntemi ile farklı bir klasöre kaydedin. Adım #5: İşlem tamam.

WinRAR ya da 7-Zip dosya arşivleyici programları üzerinden JAR dosyalarını açmak için yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz. JAR dosyası ZIP formatında olduğu için bu tür programlar işe yarayacaktır. Ancak unutmayın, dosya arşivleyici programlar ile JAR dosyasını yalnızca görüntülersiniz. JAR dosyalarını çalıştırmak için farklı bir programa ihtiyacınız var.

.jar uzantılı JAR dosyalarını görüntülemek için tek seçeneğiniz WinRAR ya da 7-Zip dosya arşivleyici programları değil. İşletim sisteminize bağlı olarak eğer şu anda kullanmakta olduğunuz herhangi bir dosya arşivleyici program varsa o program üzerinden JAR dosyalarını görüntüleyebilirsiniz. Yani ZIP formatındaki dosyaları açan programlar arasında JAR destekli olanların hepsi bu dosyayı açmanızı sağlayacaktır.

JAR dosyası nasıl çalıştırılır?

Adım #1: Buradan işletim sisteminize uygun bir Java Runtime Environment sürümünü bilgisayarınıza indirin.

Buradan işletim sisteminize uygun bir Java Runtime Environment sürümünü bilgisayarınıza indirin. Adım #2: Program kurulumunu tamamlayın.

Program kurulumunu tamamlayın. Adım #3: Çalıştırmak istediğiniz JAR dosyası üzerinde sağa tıklayın.

Çalıştırmak istediğiniz JAR dosyası üzerinde sağa tıklayın. Adım #4: Birlikte Aç menüsünü açın.

Birlikte Aç menüsünü açın. Adım #5: Java yazılımını seçin.

Java yazılımını seçin. Adım #6: Dosya boyutuna göre değişen bir süre sonunda JAR dosyası çalışacak.

Dosya boyutuna göre değişen bir süre sonunda JAR dosyası çalışacak. Adım #7: Dilerseniz JAR dosyalarını açmak için Java yazılımını varsayılan olarak kaydedebilirsiniz.

Dilerseniz JAR dosyalarını açmak için Java yazılımını varsayılan olarak kaydedebilirsiniz. Adım #8: İşlem tamam.

Java Runtime Environment programını kullanarak JAR dosyalarını açmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Söz konusu program Java Runtime Environment ya da kısaca Java yazılımı olarak da geçmektedir. Bu yazılım sayesinde hem internet dünyasındaki Java içerikleri görüntüleyebilir hem de sahip olduğunuz JAR dosyalarını çalıştırabilirsiniz.

JAR dosyası dönüştürme işlemi:

JAR dosyasını direkt olarak PDF ya da benzeri bir formata dönüştüremiyorsunuz çünkü JAR dosyası, içinde birden çok dosya bulunan karmaşık bir türdür. Bu nedenle buradaki bağlantı üzerinden indirebileceğiniz JSmooth yazılımını kullanarak JAR dosyanızı bir EXE yani Windows yürütme dosyasına dönüştürebilirsiniz. Dönüştürme detaylarını bilgisayarınızın özelliklerine göre düzenlemeyi unutmayın.

İnternet dünyasının vazgeçilmezi Java’nin arşiv dosyası olan JAR dosyası nedir, nasıl açılır, nasıl çalıştırılır, nasıl dönüştürülür gibi pek çok merak edilen soruyu yanıtladık ve Java arşiv dosyası hakkında bilmeniz gereken bazı detaylardan bahsettik.